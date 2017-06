Se ahoga migrante en Canadá

Una familia originaria de la comunidad de Guadalupe de Rivera, la ha envuelto la tragedia al perder a su único sustento económico y es que el pasado 28 de Mayo, murió Juan Carlos Alfaro González de 25 años de edad en la localidad de Leviton en Ontario, Canada cuando se encontraba pescando y que hasta el día de hoy, su cuerpo no ha podido ser repatriado debido al sin fin de tramites aduanales y administrativos



María Yareli Parra Gallaga de 30 años de edad es la esposa de Juan Carlos, quien con sus dos hijos de 3 y 5 meses de edad, se han quedado solos y sin el apoyo económico de su esposo, el cual dice llevaba aproximadamente 3 años trabajando en la pisca de jitomate para poder cumplir su sueño, el cual consistía en la instalación de su propio taller mecánico en la comunidad.



“Él tuvo un accidente de trabajo fuera del trabajo cuando salió a pescar. Me dicen que él se había subido a una canoa y se adentro al lago, más del limite permitido; sin embargo las condiciones del clima no lo favorecieron y con lo ligera de la canoa, se volteo y cayo al agua. ¡Nunca lo vieron salir y se ahogo en el lugar!.



Su hermano es el que esta realizando todo el papeleo, pero ahorita sigue en “Shock” y esta tratando de acelerar las cosas, pero luego de 10 días, el cuerpo no ha regresado.