Árbitros harán un paro de nuevo

Los árbitros lo volverán a hacer.

Despues de que la relación de los silbantes con Héctor González Iñárritu se rompiera, los árbitros no quieren que siga formando parte del gremio, amenazando con no silbar el inicio del Apertura 2017 si no deja su cargo.

Los silbantes solicitaron que sea un exárbitro el que tome las riendas de dicha comisión.

La petición de los nazarenos ya llegó a los dirigentes del futbol mexicano que, con motivo del Régimen de Transferencias, se encuentran en Cancún, Quintana Roo.