'La Tota', ¡salud y carajo!

Mi primer recuerdo de don Antonio Carbajal es el de un entrenador echando un montón de carajos a unos futbolistas que deseaban a toda costa resurgir en el futbol profesional.

Veía cómo le aventaba el balón a mi papá una y otra vez hasta que le salieran bien las atajadas. Don Toño quería un portero perfecto y yo pensaba ‘qué señor tan enojón’.

La ‘Tota’ cumple hoy 88 años de una vida llena de exigencia con él mismo, con sus jugadores y con el mundo entero.

Mi padre, ‘El Gato’ José Luis Lugo ha sido su pupilo, su amigo, y gracias a eso he tenido la fortuna de conocer al Cinco Copas.

Carbajal tomó carrera desde su joven edad cuando desafiando a su padre decidió enrolarse en un equipo de futbol. Pasó por el Oviedo y el España para luego llegar al León, equipo en el que escribiría su historia deportiva.

Unas manos que nunca usaron guantes y una playera de la suerte continuamente remendada, enmarcan la trayectoria de una leyenda viviente.

Como portero logró un par de títulos de Liga con La Fiera y como entrenador le dio a este equipo dos Copas y dos Campeón de Campeones, pero también encontró en el Unión de Curtidores a un grupo de jugadores como a él siempre le han gustado, de esos que gustan de ganar y difíciles de vencer.

La garra curtidora que Carbajal construyó fue la inspiración que contagió a muchos, la historia del equipo humilde que desafió a los gigantes del futbol mexicano y rozó la gloria.

Don Antonio hizo marca registrada de ese estilo de juego y en el Morelia promulgó también esa lucha constante con un club a punto de descender para luego llevarlo a las primeras líneas. Es más, hasta por esto se construyó un estadio.

Comprender la disciplina de Carbajal puede resultar difícil. Una vez le escuché de cerca un regaño marca diablo sobre la importancia de la puntualidad, ahí aprendí que ‘las 08:30 no son las 8:31’, tal como me lo dijo cuando llegué un minuto tarde por él para llevarlo a impartir una clínica de futbol.

Tiempo después cuando compartía la anécdota con varios jóvenes, uno de ellos me dijo que eso le resultaba exagerado. Tomé un respiro y le dije que exagerado era jugar más de 20 años como seleccionado nacional, exagerado era participar en cinco Mundiales, exagerado era ser técnico por cuatro décadas y durar 11 años al frente de un solo equipo. Y más exagerado aún era que la FIFA misma le rindiera un homenaje ante el mundo.

Por estar siempre en el momento justo y en el lugar oportuno, Carbajal es todo eso sin el afán de exagerar.

A Carbajal lo podemos dividir en tres.

El Cinco Copas, ese que nos dio el mejor berrinche en la historia de los Mundiales cuando en el último minuto se nos fue el punto contra España en 1962 y el jugador que al concluir el partido en el que se retiró, literalmente mandó a la chingada al técnico Luis Grill por considerarlo viejo.

La ‘Tota’, uno de los entrenadores con más partidos dirigidos en México que daba vueltas a un estadio entero para celebrar el gol de su equipo corriendo eufórico con los brazos en alto y todas las venas saltadas.

Y don Toño, ese tipo que fiel a sus convicciones sigue en pie de guerra defendiendo los valores de la vida y que después de retirarse del profesionalismo decidió unirse al centro La Búsqueda para dirigir en un torneo más difícil en el que debe ganar alejando a los jóvenes de las adicciones.

Si antes sus guerreros en el futbol fueron ‘El Gato’, ‘Puskas’, ‘Chavicos’, ‘Comeuñas’, ‘Gallo’, o ‘Pueblita’, ahora sus huestes las forman ‘El Torcacita’, ‘El Maza’, ‘El Chavito’, ‘El Pablo’, ‘Moy’ ‘El Chore’ , ‘El Cristian’, ‘Montana’, ‘El Geras’, ‘El Güero’ y ‘El Ruso’, entre otros chicos que entrenan impulsados por su grito para ganarle la batalla a las drogas.

Desde hace 20 años en una labor diaria, las tácticas y estrategias de Carbajal ya no son sobre los mejores empastados, hoy en día entrena sobre piedras y la tierra suelta donde una y otra vez sus carajos vuelven a relucir con sólo el afán de generar personas sanas y padres responsables de sus hijos.

Hoy celebramos al Cinco Copas jugador, a La Tota entrenador y a don Toño el ser humano.

Hoy no sólo decimos salud, gritamos ¡Carajo!