Ramos, con ganas de jugar en León

Ansioso, el chileno Álvaro Ramos cuenta las horas que le restan para incorporarse al Club León en la Liga Mx.

Figura de la liga andina, el “Chanchito” Ramos está confirmado como el tercer refuerzo para la plantilla de Javier Torrente. Por cierto, el entrenador argentino ya charló vía telefónica con el atacante y lo comprometió a pelear no sólo por la calificación, sino por el liderato, luego de los problemas deportivos del torneo anterior.

¿Con qué expectativas llegas a León?

Tengo muchas ganas de hacer las cosas bien... De entregar el cien por ciento de mí en cada entrenamiento y partido. Voy feliz y con intenciones de seguir creciendo.



Además de en Iquique jugaste en dos equipos más de tu país. ¿Éste es el paso más importante de tu carrera?

Sin dudas es el paso más importante de mi carrera. Quiero darlo todo. Quiero seguir avanzando y disfrutar de toda esta experiencia que he adquirido. A mis 25 años estoy maduro y confiado.



Te quería Colo Colo, un grande de Chile. ¿Por qué rechazaste esa propuesta y vienes a México?

Es cierto que tuve ofertas de equipos grandes de mi país, pero preferí sin pensarlo irme al exterior y más a uno de los clubes más importantes de México.



¿Hablaste con Javier Torrente?, ¿qué meta te has trazado?

Tuve la posibilidad de hablar con el profesor y él me comentó que aspira a luchar la punta del torneo. Ojalá podamos lograrlo. Para eso viajo el domingo ya a trabajar.



¿Qué tipo de delantero sos?

Soy un delantero que se mueve mucho cuando me toca en el jugar en el centro del ataque o encarador cuando debo ubicarme en la orilla. Jugué en ambas posiciones de la ofensiva y me siento cómodo en cualquier parte.