Niña herida por inflable que voló se recupera en León

La niña que quedó herida al volar un inflable con el viento, es de León y ya fue dada de alta.



Fátima Monserrat Palomares Ovalle ayer fue dada de alta después de haber estado cuatro días en coma y cinco en supervisión.



La semana pasada comenzó a circular un video grabado en San Luis Potosí en el que se ve que el viento levanta juegos inflables en los que jugaban varios niños, Fátima resultó la más grave, con heridas en la cabeza.



La familia Palomares Ovalle, habitante del municipio de León, acudió el 28 de mayo a la capital potosina a una boda; en el jardín del salón había tres juegos inflables para que se divirtieran los pequeños.



Las cámaras de seguridad del salón de fiestas captaron el momento en que el fuerte viento hizo volar al más grande, Fátima cayó de él antes de que brincara la barda del lugar y quedara en el estacionamiento.



Los papás de la niña, Lupita Ovalle y Felipe Palomares, la llevaron al hospital Ángeles al ser el más cercano al lugar del accidente.



La cuenta del hospital subía y subía y Fátima no pudo ser trasladada a otro debido a su estado grave.



Familiares crearon en Facebook la página ‘Apoyemos a Fátima’ para recaudar fondos con el objetivo de pagar los gastos médicos.



Lupita Ovalle dijo que no han recibido apoyo por parte de las autoridades de los estados de San Luis Potosí ni Guanajuato, a pesar de que han presentado varios oficios en los que lo solicitan.



Fulvio Poumain Ferro, director general del hospital potosino, dio una rueda de prensa la tarde del jueves para dar los pormenores de la salud de la pequeña.



Una tía de ella por teléfono informó que Fátima resultó con edema cerebral severo.



Éste consiste en la acumulación de líquido entre las células del cerebro, lo que ocasiona que aumente la presión intracraneal.



Del domingo 28 de mayo al jueves 1 de junio Fátima estuvo en coma inducido, cuando despertó fue reportada estable por los médicos, aunque su vocabulario y sus movimientos han sido lentos.



La doctora que la atendió, Verónica Monserrat Campos Guevara, declaró que se descartan afectaciones por el golpe.



Ayer por la mañana la niña se encontraba todavía hospitalizada en el área de terapia intermedia y cerca de las 3 de la tarde fue dada de alta.



Podrá permanecer en casa para su recuperación, aunque con cuidados específicos.



“El golpe no llegó a fractura de cráneo, pero sí fue un golpe muy fuerte en la cabeza”, dijo la tía.



El papá de la niña puso una demanda contra quien resulte responsable del accidente.