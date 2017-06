Trabajan bajo el sol... ¡hasta 12 horas!

Los leoneses se han “derretido” por las altas temperaturas registradas en este año, sobre todo, en los meses de abril y mayo.



Algunos de ellos tienen oficios que no les permiten trabajar en la sombrita para protegerse del sol.



Oficiales de tránsito, policías, pepenadores, comerciantes ambulantes, maestros de obras de construcción, lavacoches, malabaristas, camioneros, por mencionar algunos, han retado a los rayos del sol y sobrevivido a la temporada calurosa.



Las altas temperaturas registradas los últimos días en la ciudad de León han sido infernales, pero no son excusa para que las personas dejen de laborar una jornada de hasta 12 horas.



El municipio ha registrado de 30 a 35 grados centígrados, temperaturas muy altas de calor, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Personas que laboran en la calle mencionaron que su trabajo es de resistencia, a algunos trabajadores se les hace duro levantarse temprano y salir a las avenidas a desempeñar su labor, mientras otros ciudadanos mencionaron que ya están acostumbrados y soportan las altas temperaturas.



Un oficial de tránsito, un cartonero y un albañil contaron su experiencia de trabajo bajo los rayos del sol y tan comprometidos están con su oficio, que a la hora de la entrevista no quisieron irse a la sombrita.





›› ‘La temperatura no es problema’

Los agentes de Tránsito Municipal no pueden seguir las recomendaciones de los médicos y especialistas, quienes aconsejan a la población evitar la exposición al sol.



Néstor Daniel Ponciano, oficial de Tránsito, debe permanecer parado hasta 10 horas en la esquina de la avenida Miguel Alemán y calle Leona Vicario, pues debe agilizar el tráfico que provocan las obras de remodelación.



Su uniforme le permite tener en su cabeza una ligera cachucha que apenas le permite taparse un poco del sol, pero no se queja, pues está comprometido con su oficio.



Estas últimas semanas, el calor ha puesto a prueba su trabajo, al tener que soportar hasta 35 grados centígrados en un lapso de 10 horas, sin embargo, pone su mejor cara y sigue dando el paso a cientos de vehículos y transeúntes.



“Si pega fuerte el sol, pero así es mi trabajo. A veces las horas se vuelven eternas, pero prefiero mejor no pensar en eso”, dijo el oficial.



Los zapatos que usa no le ayudan a aligerar lo caliente del cemento, es de lo único que se queja.



En el lugar no hay mucha sombra, los negocios apenas si tienen lonas que ayudan a proteger la mercancía, pero no a las personas, ya que el espacio de las banquetas es reducido y aunque uno intente pararse por unos segundos, la misma afluencia de personas hace que se retire para que siga su paso.



El sol ha castigado a algunos oficiales, pero ellos soportan las horas calurosas.... “la temperatura no es problema cuando se trata del trabajo”, mencionó, Daniel Ponciano.



Queda claro que su trabajo no es liviano, pero lo realiza con mucho gusto, aunque termine bien quemado por el sol y empapado de sudor.

›› ‘Ya estoy acostumbrado’



El oficio de José Francisco Ramírez Zambrano lo obliga a estar hasta 12 horas en la calle, bajo los rayos del sol. Su trabajo consiste en recolectar cartón en la Zona Centro.



Francisco jura que se debe tener “piel de perro” para soportar esta temporada infernal, que hasta el día de hoy cubre a León. Desde que sale de su casa, a las 5 de la mañana, el sol ya lo espera y cuando vuelve a su refugio, el calor lo acompaña.



“De verdad que es insoportable, pero ya estoy acostumbrado a lidiar con el sol, la lluvia, el frío... aunque el calor es más molesto cuando se trabaja en la calle”, dijo el cartonero.



La Zona Centro es su lugar de trabajo. Desde las 6:30 de la mañana, los comerciantes escuchan cuando llega Francisco, quien se dedica a visitar cada uno de los negocios, y si tiene suerte, puede llegar a juntar hasta 80 kilos de cartón.



Todo el peso lo empuja con sus trabajadas manos en un viejo diablito de carga. Una vez que recolecta los kilos, camina a la colonia de San Juan de Dios, donde pagan el kilo de cartón a 2.50 pesos.



Para esta temporada, la cachucha es de gran utilidad, o por lo menos lo cubre un poco la cara del sol.



No necesita más, dice... “ya estoy acostumbrado, no me quejo, siempre salgo a chambear, si no lo hago, no sale para la papa”, mencionó.



A las 7 de la noche termina su trabajo y regresa caminando a casa, ubicada en la colonia La Brisa.



“Parece que todos los días voy y vengo a San Juan de los Lagos... pero sin lugar a dudas, es más pesado en temporada de calor”, finalizó.

›› Disfruta ser albañil

El trabajo de albañil es considerado pesado y cansado, pero Víctor Manuel Lerma Raya, de 57 años, no reniega, a pesar de que el sol le pega la mayor parte del día.



Hace apenas unos días llegó a León para ayudar a cercar un terreno, el señor Víctor es originario de Jaral del Progreso.



Desde los 17 años trabaja en obras y casi siempre el “escenario ha sido infernal, no porque el trabajo sea malo, sino porque siempre estamos expuestos al sol, pero eso ya no es problema para nosotros porque tenemos piel que resiste a cualquier temporada”, aclaró.



Durante 10 horas carga tierra, cal y cemento para construir casas, edificios, escuelas; por ello y por el sol, su piel sufre resequedad.



“Y no es para menos, pero gracias a Dios no he sufrido una enfermedad más grave”, mencionó Víctor Manuel.



El albañil reconoció que cuando sube el calor, el trabajo se vuelve más cansado, pero igual sigue laborando para llevar el pan a casa.



Una camisa de manga corta y un ligero pantalón es lo único que lo protegen del insoportable ardor, su compañeros se ponen suéter o camisas de manga larga y paños que cubren del sol para protegerse una buena quemada, pero a don Víctor le es incómodo traer tanta ropa encima.



“Para mí sí vale la pena trabajar de albañil, aunque tengamos que aguantar de todo, sea la temporada que sea, nos satisface estar en varias partes de México porque en mi pueblo no hay trabajo, hay mucha competencia”, señaló.



Su trabajo no le da tiempo de preocuparse por el clima, al contrario, lo hace fuerte al desfavorable tiempo, “mientras tengamos trabajo nos acostumbramos a todo”, finalizó.