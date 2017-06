Urgen puente en Tajo de Santa Ana

Vecinos de la colonia Villas de Barceló y Ribera de Barceló requieren con urgencia un puente sobre un río que cruza Tajo de Santa Ana.



El 11 de junio del año pasado, personal de Tránsito y la Conagua retiraron el puente de fierro que había en la zona porque representaba riesgos. El problema es que a la fecha no han sustituido la pieza metálica, indispensable para que estudiantes, maestros y padres de familia crucen a las escuelas.



Mientras iniciaban ayer las obras de pavimentación en la comunidad San Carlos la Roncha, Elizabeth Cruz Murillo y otras vecinas de Villas de Barceló entregaron la petición de un puente al alcalde Héctor López Santillana.



“A raíz de que nos quitaron el puente, un vecino colocó provisionalmente unas tablas de madera sobre el río y a cada rato lo refuerza. El Municipio nos quitó el viejo puente y nos dejó sin nada”, señaló la vecina Elizabeth Cruz.



Agregó que cada que llueve el río se desborda e “inunda” la colonia, lo que imposibilita aún más el cruce peatonal.



Además, los niños han sufrido accidentes cuando intentan cruzar el arroyo que está junto a la colonia Villas de San Juan.



“El río está muy sucio, con llantas, piedras, animales muertos... hemos aguantado un año, ya no podemos esperar más. Viene la lluvia y no es sensible con la comunidad, los niños no pueden faltar tanto a clases”, aseveró Cruz Murillo.



“Somos gente de trabajo y de participación. Por ello, nos ofrecemos a colaborar en la instalación del puente lo más pronto posible”, añadió la vecina.



Por su parte, Ambrosio Acosta Márquez, director de la escuela primaria Pablo del Río Zumaya, se sumó a la petición, pues en las próximas lluvias corre el riesgo de que las maderas caigan por lo viejas y dañadas que están.