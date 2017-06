***CONSEJERO FASTIDIADO



Al consejero ciudadano del Comité de Adquisiciones, Toño Guzmán, y contratista de Obra Pública para la gerencia del proyecto de modernización del sistema de alumbrado público, se le nota muy fastidiado.



***LICITACIÓN Y PRESIÓN



Luego de los cuestionamientos de contratistas a la licitación del sistema y el debate por el estudio que se le contrató, el otrora sonriente dirigente empresarial se irrita por todo y con todos.



***UN TÉ DE TILA



El también Presidente del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria haría bien en tomarse un tecito de tila y no afectar con su mal genio al director de Obra Pública, Carlos Cortés, quien no ha perdido la tranquilidad.

***ADRIÁN EN SEDESOL



Luego de la salida de la irapuatense Claudia Navarrete Aldaco como delegada de la Sedesol hace dos meses, ayer por fin rindió protesta su relevo, del que ya se venía platicando: el ex alcalde tricolor de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri. Una numerosa comitiva de delegados federales, el alcalde Édgar Castro y tres diputadas federales, estuvieron para darle la bienvenida; casi que sólo faltó el “obispo”.



*LA POBREZA



El coordinador de delegaciones de Sedesol nacional, Jorge Díaz Cuervo, aprovechó para recodar que de acuerdo a la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) en Guanajuato 5.5% de la población vive en pobreza extrema, que son más de 320 mil personas. La instrucción fue la de focalizar las acciones de la dependencia federal para disminuir ese indicador.



*A RENDIR CUENTAS



También les recordó que hay que trabajar apegados a la Ley, transparencia y rendición de cuentas. En tanto el mensaje de Adrián fue que trabajará de manera coordinada con sociedad y Gobierno para contribuir a disminuir las condiciones de pobreza. De entrada se reunirá con todo su equipo para hacer una evaluación de los programas sociales y sus alcances en un 2017 financieramente muy complicado.



*COMIDA YULMISTA



Aunque Adrián tiene cercanía con varios personajes del PRI Guanajuato, ayer quedó claro a dónde se inclinan más sus afectos, pues luego de su nombramiento comió con el grupo afín a la diputada federal Yulma Rocha. Ahí estuvieron los también delegados: Javier Contreras (Sedatu), Alejandro Arias (Fifonafe), y los ex diputados locales Pedro Chávez, Alicia Muñoz y Connie Castañón, entre otros.

***TODOS EN BANBAJÍO



BanBajío abrió su sucursal en Puerto Interior, Silao, y todos quisieron acompañar a su capitán, el empresario leonés Salvador Oñate Ascencio, quien encabezó el evento acompañado del gobernador Miguel Márquez Márquez. Entre los presentes también pasaron lista el alcalde de León, Héctor López Santillana, y el “ajonjolí de todos los moles” el secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

***SHEFFIELD, SIN APUROS



El diputado federal panista, Ricardo Sheffield Padilla, no se apura por las críticas que le lanzó el diputado local Éctor Jaime Ramírez de violar estatutos al declarar abiertamente su aspiración a ser candidato a la Alcaldía. El ex Alcalde 2009-2012 revira que no vale eso de andar en las simulaciones, y que está en su derecho.



*TODOS DESTAPADOS



Y como ejemplo pone a los aspirantes a la candidatura presidencial, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, quienes ya tienen un año “destapados”, andan de gira y nadie dice algo. “Me parece que son muy ignorantes del quehacer político y de la ley, porque la ley lo permite, y creo que quien lo ha criticado no lee ni las noticias, pues hasta su paisano (Juan Carlos) Romero Hicks lo hizo en red nacional”, dijo.

***ZAPOTILLO, LA GUERRA



Sheffield convocó para defender otra vez el proyecto El Zapotillo para León que, aunque lo ve destrabado luego de que la concesionaria Abengoa ya encontró socio financiero para retomar la obra del acueducto, advierte una guerra política con funcionarios jaliscienses que se oponen al proyecto. De paso recordó que la Conagua tiene dos exhortos de la Cámara de Diputados que se “pasa por el arco...”.



*LEÓN LES TRATA AGUA



El Diputado defendió que el agua es de la cuenca Lerma-Chapala. Y para muestra destacó que los leoneses pagan unos 80 millones de pesos al año en su recibo de SAPAL por concepto de tratamiento de agua que también es aprovechada por la zona metropolitana de Guadalajara.

***ENTRE PANISTAS



Vaya que es evidente que no se llevan los diputados federales leoneses del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos y Miguel Ángel Salim Alle. La primera convoca al retrasado 1er. Informe de Labores el jueves a las 7 de la hoche en el Colegio Guanajuato (propiedad de la diputada local panista, Leticia Villegas Nava), lo cual coincide en día y hora con la presentación del libro de Rafael Moreno Valle, en el Poliforum, que organiza el segundo.

***BAUTIZO A VALLEJO



El nuevo delegado del Centro Guanajuato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Roberto Mauricio Vallejo Rábago, recibió su bautizo. Y es que apenas asumió el cargo el jueves y para el viernes ya tenía en agenda una reunión con directivos de la armadora Toyota y el secretario de Obra Estatal, Arturo Durán Miranda.



*HACE LA TAREA



El motivo de la reunión era platicar sobre los avances para las obras de conectividad a la planta en Apaseo el Grande. El joven político priísta leonés pa’ pronto se lanzó al polígono en mención para entender un poco más de lo que le iban a hablar al otro día y no tomarlo tan fuera de la jugada.



*CONECTAR A TOYOTA



Y es que tres obras fundamentales para conectar la planta Toyota están a cargo de la SCT; el Gobierno del Estado únicamente los apoya en negociar los derechos de vía, pero el que pone todito el recurso público para las afectaciones y la infraestructura es el Gobierno Federal. De hecho las tres licitaciones públicas ya fueron publicadas el pasado 1 de junio y pueden ser consultadas en la página de internet.