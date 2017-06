Vacío en Ley causa muerte de menores

En los últimos cinco años en Guanajuato han muerto alrededor de 200 niños que no han podido recibir un trasplante de riñón debido a un vacío que existe en la Ley General de Salud y en la legislación local.



Así lo informó Rodrigo López Falcony, director del Centro Estatal de Trasplantes (Cetra) de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), durante un foro de consulta sobre una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos.



“La información que tenemos en el Centro Estatal de Trasplantes se estima que más de 200 niños han fallecido por no poder ser trasplantados, por no haber podido acceder a su trasplante”, comentó.



“Se tiene el Registro Nacional de Trasplantes, donde se van dando de baja los pacientes que están registrados y uno de los motivos de las bajas es por defunción”, detalló.



Explicó que actualmente en la entidad se ha venido repitiendo una costumbre que hay debido a un vacío legal en la Ley General de Salud, de que los donadores pediátricos sólo se utilizan en receptores niños.



De modo que ningún niño es trasplantado con un órgano de un adulto fallecido.



“En ningún artículo de la Ley General de Salud se prioriza el trasplante a niños, solamente existe un artículo en el reglamento que dice que los donadores pediátricos serán canalizados a receptores pediátricos”, aseveró.



Citó como ejemplo el caso de que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay un paciente que tiene siete años en lista de espera; fue anotado cuando tenía 10 años, hoy tiene 17 y sigue sin recibir un riñón.



El médico informó que actualmente hay 82 pacientes pediátricos que esperan un riñón en la entidad, por lo que es necesario cambiar la legislación local para que los niños tengan posibilidad de recibir el riñón de un adulto fallecido; actualmente esto no se realiza por una simple “costumbre”.



Se estima que en México hay alrededor de seis mil niños con insuficiencia renal crónica y alrededor del 35% de éstos está falleciendo.



El año pasado en Guanajuato había mil 298 pacientes en la lista de espera por un riñón y este año la cifra se elevó a mil 442. En la misma lista están incluidos 82 menores, la mayoría entre 14 y 18 años.



La cifra de pacientes menores disminuyó, pues antes la cifra era de 89 pequeños.