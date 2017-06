Borge se niega a extradición

Ante el Tribunal Superior de Apelación de la capital panameña, tras ser cuestionado por la jueza Yiles Pitti sobre si aceptaba la extradición a México, respondió: "No estoy de acuerdo honorable magistrada", en la audiencia que entró en receso a las 15:11 horas.



El abogado panameño Carlos Carrillo, defensor de Roberto Borge, alegó una serie de presuntas irregularidades en el proceso de detención del ex gobernador de Quintana Roo, ocurrida el pasado domingo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, antes de abordar un vuelo con destino a París, Francia.



El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, comparece la tarde de este martes ante un tribunal en Panamá por el inicio formal de su proceso de extradición.



Borge asistió ante el Tribunal Superior de Apelación, formado por tres magistrados, a la audiencia solicitada por la Fiscalía de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Panamá.



Durante la comparecencia se cumplió con el proceso de legalización de la aprehensión del ex gobernador de Quintana Roo.



La Procuraduría General de Panamá confirmó que los abogados Carlos Carrillo y Arturo González Baso fueron contratados por la familia del ex gobernador para que asuman la defensa.



González Baso dijo a EL UNIVERSAL que la familia los contactó ayer lunes por la tarde y ya tuvieron contacto con abogados mexicanos que conocen del caso.