No han podido inculpar a conductor de BMW

En 60 días, tal como lo marca el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el Ministerio Público que lleva el caso de Carlos Salomón, imputado en el accidente del BMW y en el que cuatro de sus acompañantes perdieron la vida, no pudo comprobar ante el juez la culpabilidad del detenido, por lo que pidió una prórroga de 45 días para presentar documentos que acrediten el daño moral que se ocasionó a los deudos.



Durante la audiencia celebrada en la sala 7 de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia, que encabeza Juan Antonio Valeriano Oliveros, el Ministerio Público explicó que no "había tenido tiempo" y mucha "carga laboral", por lo que se le olvidó recoger los exámenes en psicología con los que pretende determinar el daño moral que ocasionó el conductor del BMW.



Otro de los aspectos que no pudo comprobar el Ministerio Público, fue el grado de alcohol que tenía en la sangre el conductor del vehículo, por lo que adelantó que entrevistará a los tres médicos de la Cruz Roja que practicaron los estudios de toxicología aquella noche trágica.



Además las autoridades no pudieron comprobar que el acusado sí cubrió los gastos funerarios de las cuatro personas que perdieron la vida, tal y como lo ordenó en su momento el impartidor de justicia.



"Se debe hacer un llamado a la Procuraduría a que no se estén rascando el ombligo, ustedes lo oyeron, de 60 días que tenía para trabajar, trabajó 11 días y ahora le dan otros 45 días para no hacer nada otra vez", acusó el abogado defensor.