PREP confirma victoria del PAN en Nayarit

Al cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), ubicado con 98.39% de casillas computadas, el candidato de "Juntos por Ti" -que agrupa a PAN, PRD, PT y PRS-, Antonio Echevarría, es el virtual ganador de la gubernatura de Nayarit, con 38.6% de los votos.



El abanderado del PRI-PVEM-Panal, Manuel Cota, se ubicó con 26.82% de los sufragios, seguido por el candidato de Morena, Miguel Ángel Navarro, con 11.95%, y el independiente Hilario Ramírez Villanueva "Layín" con 11.90% del total de sufragios emitidos.



La alianza será mayoría absoluta en el Congreso del estado, pues de los 18 diputados de mayoría, la coaliación PAN-PRD tendría 15 curules, mientras que Morena, PRI-PVEM-Panal y el PRI solo tendrían un diputado cada uno.



En la contienda por las 20 alcaldías de la entidad, la coalición "Juntos por Ti" prácticamente será la ganadora de diez presidencias municipales: Tepic, Tuxpan Xalisco, Bahía de Banderas, Compostela, Nayar, Rosamorada, Ruíz, San Pedro Lagunillas y Santiago Ixcuntla.



A su vez el PRI gobernará seis municipios: Ahuacatlán, Huajicori, Jala, San Blas, Santa María del Oro y Tecuala. En tanto, Movimiento Ciudadano será gobierno en Ixtlán del Río y La Yesca, y Morena presidirá Acaponeta y Encuentro Social Amatlán de Cañas.



El priísta Manuel Cota aceptó este lunes mismo su derrota: "Siendo un hombre de instituciones, les expreso que de los resultados obtenidos, estos no son favorables a la coalición que me corresponde representar. Quiero agradecer a los militantes de mi partido, simpatizantes de esta coalición y de Manuel Cota, quiero agradecerles su confianza".



En conferencia de prensa, Cota Jiménez consideró que el PRI debe ir a una profunda reflexión. A pregunta expresa sobre si lo que sucede a su partido en el estado es "una lectura de refundación", atajó:



"Lo es. El partido tiene que entrar profundamente, como la sociedad lo manda, a velar muy bien por la militancia, a ser muy severo a quien actúa de manera indebida, analizando las cifras vemos un el partido más votado es el PRI de manera individual... Ya basta de hacer uso del slogan, de nuestra plataforma para hacer uso del gobierno de forma indebida".



El senador del PRI con licencia dijo que se convertirá en "puntual vigilante" del comportamiento del Gobierno, y estará en defensa de todos los nayaritas que le dieron su voto y a los que representan y de todo Nayarit. Rechazó que sea un hombre de rencores.



Dijo que la derrota en los comicios del domingo es un tema que habrán de revisar los priistas "con profundidad". Aceptó que hay malestar de la ciudadanía con el actuar de la clase política y de sus gobernantes en general más que contra una fuerza política.



Cota Jiménez aseguró que la historia colocará a cada uno en el lugar que corresponda y él se dedicará trabajar por la gente. Expresó su deseo de que todos los gobernantes emanados del PRI, su partido, revisen su actuar, pues el ejemplo inicia en casa.



Se dedicará, dijo, a preparar su participación en la XXII Asamblea Nacional del PRI.



"No habrá revanchas". Así, tras una participación ciudadana de 62.37% en declaraciones los primeros minutos de este lunes a EL UNIVERSAL, Echevarría García aclaró que tras esta victoria no habrá revanchas ni venganzas políticas; "nada, nosotros vamos a ir hacia adelante, la gente está cansada de pleitos y más de pleitos estériles", atajó.



Enfatizó que acabarán "con ese maldito cáncer que se llama corrupción. En mi gobierno no toleraré a un funcionario que agarre un solo peso de los nayaritas para robárselo, si me entero lo voy a meter al bote". Dijo que será un gobierno abierto y cercano a la gente.



La víspera, antes de que se dieran los resultados de la jornada electoral, el aún gobernador, el priísta Roberto Sandoval Castañeda, en declaraciones a EL UNIVERSAL, aceptó que le afectó el caso de su ex fiscal Edgar Veytia.



Adelantó que será respetuoso del próximo gobernador de la entidad.



Sostuvo que en septiembre próximo dejará un Nayarit diferente al que recibió y que podrá vivir en la entidad en paz y tranquilidad. "Pa’lo limpio ni jabón se ocupa", dijo mientras señalaba las tejas moradas de una casa ubicada en el poniente de la ciudad de Tepic.



A poco más de 100 días para que concluya su mandato, Sandoval se dijo agradecido con Dios por haber sido gobernador de Nayarit y afirma que es "una gente limpia".



Sobre el caso de Edgar Veytia -detenido en Estados Unidos por presuntas actividades vinculadas al narcotráfico- dijo que "le pega", pero confía en que "el día de mañana vendrá el juicio verdadero".



En entrevista con EL UNIVERSAL, se le preguntó sobre el impacto del caso del fiscal detenido en Estados Unidos por narcotráfico y si el caso le preocupa, respondió: "Para nada, soy un hombre con mucha trayectoria, limpia, transparente, y seguiré siendo el mismo ciudadano que inicie en política hace 15 o 17 años".



¿Le pega el tema del fiscal (preso en Estados Unidos por supuestamente realizar actividades relacionadas con el narcotráfico)?, se le preguntó.



"Claro, pero el día de mañana vendrá el juicio verdadero. Y así como lo dije desde el principio, nosotros no sabemos nada, somos gente limpia, tan limpia que mi obligación era haber puesto un fiscal, a los 20 días no tener fiscal, era haber puesto a un fiscal. Y no lo hice, eso quiere decir que soy un hombre limpio y propuse que lo hiciera el próximo gobierno, el próximo gobernador, el próximo Congreso y eso me da tranquilidad de que pa’lo limpio ni jabón se ocupa".