Provoca Zavala polémica en PAN

Margarita Zavala amagó con dejar las filas del PAN y lanzó un ultimátum al dirigente del partido, Ricardo Anaya, para que el blanquiazul elija a más tardar en un mes a su candidato presidencial.

A menos de 48 horas de que emprendiera una gira nacional para intensificar su campaña por la candidatura, la esposa del ex presidente Felipe Calderón difundió ayer en redes sociales un video en el que además lo responsabilizó del descalabro en el Edomex.

"La dirigencia del PAN se aleja cada vez más de los principios. He cuidado siempre al PAN, en lo público y en lo privado. He pedido que Ricardo Anaya no sea juez y parte en la contienda. He pedido lo mismo que he ofrecido: jugar limpio, conciliar antes que confrontar y respetar la dignidad de las personas", sostuvo.

Antes de tomar un vuelo a Saltillo para marchar al lado del candidato panista a la Gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya y del propio Ricardo Anaya, Zavala deploró que durante dos años éste último le haya mentido y hecho trampa, pactando con el Gobierno y con sus adversarios.

"El PAN se está debilitando como la opción real de cambio para el 2018. Mientras tanto, nuestros adversarios se fortalecen y eso se vio en las elecciones de este domingo. (...) El Estado de México es la gran derrota posible. Ricardo Anaya es el responsable directo.

"Él sacrificó las posibilidades de éxito del PAN pensando sólo en sí mismo y en sus ambiciones. Hoy le exijo a Ricardo Anaya que se comporte a la altura de lo que necesitan el PAN y el país. Le exijo que el PAN defina a su candidato a más tardar en un mes, (con) un método justo y limpio", planteó.

Tras afirmar que no validará abusos, advirtió que no acompañará a un PAN que renuncie a sus principios.

"Basta de hacer política vieja. Basta de la política corrupta de trampas y moches. Basta de acuerdos a espaldas de los panistas y de la gente", protestó.

Tras la postura de Zavala, la dirigencia del PAN reveló que descubrió en redes sociales mensajes que, presumiblemente manejó el equipo de Zavala contra Anaya, los cuales comenzaron a circular después de la jornada del domingo.

"Líneas para voceros", dice el título del escrito en poder de REFORMA que cuenta con tres apartados: Victorias en los estados, Estado de México y 2018.

En las líneas discursivas se pide propalar que la victoria fue de todos los panistas que hicieron un trabajo extraordinario pese el apoyo insuficiente del CEN.

Se pide no minimizar la derrota en Edomex y exigir una explicación a Anaya sobre los resultados en el Edomex y urgir a que el líder panista seleccione al candidato del PAN para no llegar tarde a la contienda de 2018.

Responde Anaya

En entrevista con REFORMA, el dirigente panista anunció que en los próximos días convocará a la Comisión Permanente para analizar el tema, aunque aclaró que el proceso electoral arranca en septiembre.

"Margarita cuenta con todo mi afecto, mi reconocimiento, pero los tiempos los marcan los estatutos y los marca la ley.

"Por encima de cualquier interés personal, primero está México, después el PAN y mucho después el proyecto político personal de cualquiera de nosotros, por legítimo que sea", respondió Anaya.

El secretario general del PAN, Damián Zepeda, consideró que el ultimátum es "inapropiado".

"Margarita se precipitó", razonó por separado el también precandidato Ernesto Ruffo.