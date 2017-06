Rescatan a las abejas en Purísima

Con el fin de no exterminar abejas, la Dirección de Protección Civil de Purísima del Rincón trabaja en coordinación con apicultores.

Debido a que en esta temporada son muy comunes los llamados de auxilio de la sociedad por los enjambres, personal de la dependencia hizo un convenio con los especialistas para rescatar los panales.

El proyecto comenzó a principios de este año, al darse cuenta que la forma correcta de tratar a estos insectos no es exterminarlos, por lo contrario, se buscó que sean aprovechados los recursos que producen.

El subdirector de Protección Civil, Héctor Hugo Guzmán Varela, comentó que cuando se recibe un reporte, se ponen en contacto con los apicultores para que sean ellos en coordinación con el personal de la dependencia, los que se hagan cargo.

Mencionó que uno de los elementos de la dependencia, Rogelio Ojeda, fue quien tuvo el acercamiento con estas personas, para que se encargaran de tratar los enjambres de manera adecuada.

Recomendaciones a la población

Guzmán Varela recomendó a la población no tratar de combatir a las abejas, debido a que al ser atacados, los insectos se comportan agresivos.

Dijo que en caso de tener algún panal en su propiedad comunicarse de inmediato con alguna dependencia, para que esta trabaje el caso con las medidas necesarias.

También evitar que los pequeños estén cerca de los enjambres para no tener percances.

En caso de tener algún panal en el interior del domicilio es mejor salir del mismo y comunicarse con las autoridades correspondientes.

Pidió no espantar estos insectos, no provocarlos y no correr, porque existe mayor riesgo de ser atacados, mantener la calma y alejarse del lugar.

Con la finalidad de evitar daños, es importante seguir las recomendaciones de las autoridades en materia de Protección Civil.

Cabe resaltar que esta dependencia se preocupa por proteger a estos insectos, por lo que decidió hacer un convenio con apicultores para el cuidado correcto de los panales; tratando con ello de evitar causarles daño o exterminarlas.