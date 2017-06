Broadway presentará musical de Cher en 2018

Cher anunció que una obra musical basada en su vida llegará a Broadway en 2018.







"Acabo de hablar por teléfono con el escritor y el director del musical. Habrá una actuación teatral con actores, bailarines y cantantes", escribió la cantante de "Believe" en Twitter.







De acuerdo con Rolling Stone, los primeros reportes sobre la obra fueron publicados en enero, cuando la estadounidense acudió a un evento en el que actores leyeron el guión.







"Acabo de salir del musical. Lloré y reí, y había llegado preparada a que no me gustara", escribió entonces.







El montaje será dirigido por Rick Elice y contará con tres actrices protagonistas, quienes interpretarán a Cher en diferentes etapas de su vida.