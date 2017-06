Peña, Slim y DiCaprio hacen frente por vaquita

El Gobierno federal, el actor Leonardo DiCaprio y diversas fundaciones, entre ellas la de Carlos Slim, firmaron un Memorándum de Entendimiento para proteger los ecosistemas marinos en el Golfo de California.



El acuerdo se suscribió en Los Pinos, en donde asistieron los secretarios de Medio Ambiente, Agricultura, Turismo, Marina y Defensa Nacional.



Rafael Pacchiano, titular de Medio Ambiente, informó que en la reunión se presentó a DiCaprio y Slim las acciones que realiza el Gobierno mexicano para conservar dichos sistemas, como la prohibición, hace dos años, de la pesca del tiburón.



Así como los proyectos productivos que propone la dependencia para ayudar a las familias que se dedican a la pesca de diversas especies marinas en peligro de extinción. Además del plan de instalar un santuario para la vaquita marina.



"DiCaprio reconoció el esfuerzo que hizo el Gobierno, pero también nos presentó su propuesta para poderse sumar. Nos comprometemos a trabajar de la mano para que el Gobierno prohíba la pesca", dijo Pacchiano al terminar el encuentro.



Presidencia informó que el Memorándum establece que el Gobierno participará con organizaciones no gubernamentales y comunidades locales para asegurar la vitalidad de las aguas de la región, que han estado bajo creciente presión por la sobrepesca.



Las autoridades emitirán los documentos necesarios y las acciones de vigilancia para hacer permanente la prohibición del uso de redes de enmalle en todo el radio de la vaquita en el Alto Golfo de California.



Mejorar los esfuerzos para combatir el uso de redes ilegales e incrementar la persecución de la pesca ilegal y de la caza furtiva de la Totoaba; prohibir la pesca nocturna en esa región; e implementar puntos de entrada y salida para restringir la pesca en toda la zona a través de inspectores certificados.



A las comunidades locales se les ayudará a desarrollar prácticas de pesca sustentables; acelerar el reemplazo de redes que no pongan en peligro a la Vaquita y otras especies; y establecer un comité internacional de asesores expertos que haga aportaciones.



Durante el encuentro, el Presidente insistió en que México está comprometido con el medio ambiente, y aseguró que en su Administración se han realizado esfuerzos históricos para evitar la extinción de algunas especies.



E incluso, puso como ejemplo la isla de Revillagigedo, que recientemente recibió el certificado como Patrimonio Mundial de la Humanidad.



"México también entiende su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, y es por ello que nos comprometimos a cumplir los compromisos del Acuerdo de París y trabajar con otras naciones para hacer lo mismo. Nos complace mucho contar con el apoyo de la Fundación DiCaprio y de la Fundación Slim, ya que la suma de esfuerzos y el trabajo en equipo siempre traen mejores resultados", dijo Peña Nieto.



De acuerdo con la Presidencia, DiCaprio agradeció al Presidente poder participar con el Gobierno mexicano.



"Esta acción es un paso crítico para asegurar que el Golfo de California continúe siendo vibrante y productivo, especialmente para especies en peligro como la vaquita. Mi fundación y yo esperamos con gusto continuar el trabajo con el Presidente Peña, nuestros socios de organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales del Golfo para alcanzar el mayor progreso en estos importantes asuntos", apuntó.



Mientras que Carlos Slim afirmó que es necesario unir esfuerzos entre Gobierno y sociedad para preservar zonas tan significativas.



"Hoy nos sumamos al Gobierno y a la Fundación Leonardo DiCaprio para lo que pudiera ser la última oportunidad de rescatar y preservar a la vaquita marina. A pesar de los esfuerzos e inversiones vertidos para salvarla, su densidad ha declinado dramáticamente, tristemente, como víctimas de las redes de pesca ilegal", señaló.



También participaran las organizaciones Pronatura Noroeste, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Sea Shepherd y la Fundación Marisla. Al encuentro asistieron representantes de dichas organizaciones.

