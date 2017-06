Concesionarios se echan atrás con aumento al pasaje

Durante la Comisión Mixta Tarifaria, concesionarios del Transporte Público en la Capital e integrantes del Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Édgar Castro Cerrillo, no se aprobaron el aumento a la tarifa.

En una votación de 6 contra uno, se dio el fallo al incremento, el cual sería de dos pesos, a partir del primero de enero del 2018.

El motivo

Este resultado, ocurrió al no estar de acuerdo seis integrantes de la comisión, sobre todo representantes de empresas de trasporte, luego de que mencionaron desconocer varios puntos del dictamen presentado por el Municipio, el cual fue elaborado por la Dirección de Vialidad y Transporte.

“Se me hace una burla tanto jurídica y legal lo que disponen, no estoy tocando el tema del importe, si es un peso o menos, el hecho es que en cuestiones administrativas está totalmente mal realizado, la ley es muy clara y si no quieren aplicarla, pues habrá alguien o algo que los hará que la apliquen como debe de ser, si el reglamento que ellos autorizaron no lo quieren aplicar, habrá otras personas que deban autorizar”, dijo el representante de los concesionarios del Servicio Público de Transporte Municipal, Marco Antonio Ávalos Lozano.

Al no aprobarse el aumento, los representantes de transporte, mencionaron que el servicio pudiera deteriorase ya que se requieren de más ingresos para mantener la unidades en buen estado.

“Se está condicionando los recursos económicos de las empresas, si hay un recurso que puedan solventar los gastos de transporte seguiremos, si no pues se irá deteriorando el servicio con el paso del tiempo, es una obligación de las autoridades hacer el ajuste tarifario, en virtud de que la misma normatividad de la ley de mobiliario, como el reglamento que ellos mismos autorizaron para que se hiciera el ajuste”, agregó Neal Ávalos Santoyo.

En la Comisión Mixta Tarifaria estuvieron el alcalde y presidente de la Comisión Mixta Tarifaria, Édgar Castro Cerrillo, Enrique Carlos Berumen Chávez, como secretario de la comisión, Gabino Carbajo Zúñiga, como vocal, Luis Guillermo Torres Saucedo, también vocal, Neal Ávalos Santoyo, en el lugar de Victoria Santoyo Towsend y Marco Antonio Ávalos Lozano, ambos en represetnación de los concesionarios del Servicio Público de Transporte Municipal; Juan Felipe Durán Ramírez, en representación del José Felipe Barrientos Muñoz, también representante de los concesionarios, además de Luis Enrique Mendoza Puga y José Manuel García Rentería representantes de la Sociedad Civil y, Víctor Manuel Rivera, representante Ciudadano.

La votación

Votó a favor del aumento

Enrique Carlos Berumen Chávez

Votaron en contra del incremento

El regidor priista, Gabino Carbajo Zúñiga

El regidor panista, Luis Guillermo Torres SaucedO

Los concesionarios:

Neal Ávalos Santoyo.

Marco Antonio Ávalos Lozano.

Juan Felipe Durán Ramírez.

El representante ciudadano:

Víctor Manuel Rivera.