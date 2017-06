Acusan desinterés de bancos

Al tener asegurado el recurso al interior de las sucursales, a las instituciones bancarias no les importa contratar seguridad, señaló el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, después del robo a un HSBC de bulevar Díaz Ordaz.

Destacó que tienen ubicada a una banda roba bancos que actúa en entidades como San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, y que al parecer los individuos ya están identificados, investigación que queda en manos de la Procuraduría General de Justicia.

“Lo que pasa es que ellos tienen seguro del recurso que tienen adentro así que no les importa mucho el tema, lo cual a mi me parece un tanto irresponsable el que no se tomen medidas, toda vez que los bancos han manifestado utilidades millonarias en cada ejercicio y no son capaces ni siquiera de brindar protección a los cuentahabientes y el recurso”, enfatizó.

Refirió que no pueden obligar a las instituciones bancarias a contratar seguridad privada, sin embargo deben insistir en reuniones de coordinación con el área de Seguridad en el municipio para fijar estrategias.

Dijo que en las reuniones previas que ambas instancias han tenido, sólo uno de los bancos tomó en cuenta las estrategias, y aunque entienden que los gerentes no tienen la capacidad de tomar decisiones, deberían tomar en cuenta otras medias.