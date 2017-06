Una lesión detuvo su ilusión

Cuando su carrera estaba en la cúspide, una lamentable lesión lo alejó de cualquier posibilidad para seguir triunfando; sin duda una herida que aún le duele en el fondo al exfutbolista piedadense, Francisco Rueda Ramírez.

Eran principios de los 2000 cuando Paco pisó la Primera División Nacional con el equipo Rayados de Monterrey, antes tuvo una corta, pero agradable etapa como amateur en selección de Liga Piedadense y de ahí dio el brinco esperado a una rama mayor.

“Me acuerdo que me vio jugar en los campos de la Vasco el profesor, Francisco Avilán, quien era parte de las Fuerzas Básicas del Monterrey. Ese día, me invitó a que fuera a las pruebas con fuerzas básicas y me animé”, reveló emocionado Paco.

El adolescente de 15 años tenía una técnica perfecta, sobre todo zurdo, lo que fue suficiente para que Avilán lo llevara a las inferiores de la “Pandilla” como en ese entonces se le conocía al Monterrey.

“Bueno, antes yo había jugado aquí en La Piedad para equipos como Selección Liga Piedadense, ahí estuve con Juan Manuel Ortiz Naranjo y Don Mario Silva; fue una etapa muy corta, pero efectiva, ya que con mi trabajo me llamaron a seleccionado Michoacán para el torneo Benito Juárez”.

le seguían la pista

Desde ahí, Paco Avilán ya le seguía los pasos y hasta vino a este municipio para verlo jugar en las canchas de tierra en la Vasco de Quiroga. En sus inicios en inferiores, sobresalió y jugó en Sub-15 pero fue avanzando, hasta que lo llevaron a equipos filiales como Cobras de Ciudad Ciudad del 2002 al 2003 y un ligero paso por Monterrey de Primera A.

Para el 2005, Paco Rueda debutó en el máximo circuito ante Veracruz, un 15 de enero 2005 con triunfo de los Regios. En ese choque el piedadense estuvo en la cancha 70 minutos; luego sostuvo 4 partidos más en primera, pero vino la lesión que le cometió Paulo Da Silva del Toluca.

“Ese fue en el último juego de la temporada 2005, Rayados calificó pero no me tocó jugar la Liguilla por la lesión en la rodilla que me ocasionó el jugador de Diablos…estuve casi 1 año fuera de acción y luego ya no pude seguir más.

“Fue el momento más triste de mi carrera porque sabía que iba ganando terreno…venía subiendo categorías, pero esa lesión me marcó en mi carrera”.

jugó para reboceros

En su regreso a La Piedad, Francisco Rueda Ramírez vistió los colores del equipo del pueblo en la campaña 2010 en aquel proyecto de la familia Álvarez, pero jugó poco y además reveló que fue un año complicado, sobre todo porque no se les pagaba a los jugadores como debió ser.

Su sueño era destacar con Reboceros en esa etapa pero fue un equipo que duró poco, al tener esos problemas económicos y muchos de los que jugaron el torneo Bicentenario 2010 tampoco tuvieron continuidad.

Hoy, radica en los Estados Unidos, donde ya probó suerte con algunos equipos de la liga inferiores a lo que es la MLS, pero reconoce que ya es más complicado y optó por trabajar en una empresa.

Es padre de 2 niños que procreó con su esposa Natally, los pequeños son Nolan de 4 y Olivia de 1 año de edad, quienes acompañaron al ex futbolista hasta su tierra natal, La Piedad, concretamente al Barrio de la Colonia San Rafael, donde tiene familiares y grandes recuerdos de su niñez.