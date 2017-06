Hablemos del Diablo, con todo respeto

Creo firmemente que existe el Diablo y que su hábitat natural es el infierno. Nunca he visto una fotografía o vídeo de cualquiera de ellos (ni ganas); tampoco he tenido noticias -por terceras personas- de cómo son o dónde están, pero eso no mengua mi fe en aquellos. Estoy convencido, igualmente, que ambos son lo peor que puede existir en este mundo o en cualquier otro. Diablo e infierno jamás desaparecerán: tuvieron un principio, sí, pero no habrá para ellos final.

Para conocer más del Diablo, leo la “Summa Daemoniaca”, Tratado de demonología, que escribió el sacerdote católico José Antonio Fortea Cucurull (Barbastro, Huesca, España, 11 de octubre de 1968) y publicó en 2002 Belacqua de Ediciones y Publicaciones SL, Barcelona. Ahí se lee: “Un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual”.

Hay que aclarar que no existe un sólo diablo, sino que son muchos (¿o muchísimos?), y que en un principio fueron ángeles, sólo que se rebelaron contra Dios, su creador, en un rasgo de soberbia (el primer pecado que se cometió en el tiempo). Los ángeles fieles al Señor, encabezados por el Arcángel San Miguel, vencieron en una lucha para nosotros inimaginable, porque siendo espíritus no usaron armas como las que tenemos los humanos.

No hay un lugar específico en el universo donde esté el Cielo, lleno de ángeles; tampoco hay un sitio único donde tenga domicilio el infierno y ahí residan los demonios. ”Tanto el cielo de los ángeles, como el infierno de los demonios, son estados. Cada ángel porta en su interior su propio cielo esté donde esté. Cada demonio, esté donde esté, lleva dentro de su espíritu su propio infierno”, escribe en el párrafo 13 de la Cuestión I (Capítulo 1) el padre Fortea.

Las almas de los seres humanos que murieron en enemistad con Dios se fueron al infierno con los demonios, por toda la eternidad. Después del Día del Juicio Final, en que todos resucitaremos, continuaremos en cuerpo y alma en el cielo o en el averno, según cada quien lo haya merecido. Los demonios tienen nombres, he aquí algunos: Satán, Diablo, Belcebú, Lilith, Asmodeo, Seirim, Belial, Apollyon, Lucifer, Elisedei, Quobad, Jansen, Eishelij, etcétera. Quien se va con el Diablo recibe la peor de las condenas.

He reflexionado estos días sobre el Diablo, porque a medida que se acerca el año 2018, en que los partidos políticos elegirán candidatos a Presidente de la República, recuerdo que uno de los aspirantes más conocidos a dicho cargo: Andrés Manuel López Obrador, perdió las elecciones de julio de 2006

por una mínima cantidad de votos frente al candidato del PAN, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y rebelde a aceptar el resultado de la votación de quienes acudieron a las urnas, organizó mítines de protesta, y en uno de ellos, ocurrido en el Zócalo de la Ciudad de México, dijo que el atentado a la legalidad constitucional y a la vida democrática –supuestamente cometidos por las autoridades electorales- obliga “a reasumir el ejercicio de la soberanía popular y abolir de una vez y para siempre el régimen de corrupción y privilegios que impera en el país. Por eso, aunque no les guste a mis adversarios, ¡al diablo con sus instituciones!”

Para no quedarse con las ganas, el 20 de noviembre de ese mismo año, en otro mitin ocurrido en el mismo Zócalo, López Obrador recibió la banda presidencial de manos de la señora Rosario Ibarra de Piedra y rindió protesta como Presidente legítimo (por lo que ya no puede reelegirse, pero en fin…) y luego formó un gabinete con José Agustín Ortiz Pinchetti, Bernardo Bátiz, Octavio Romero Oropeza, Mario Alberto di Costanzo Armenta, Luis Linares, Claudia Sheinbaum, Bertha Luján Uranga, Martha Elvia Pérez Bejarano, Raquel Sosa Elízaga, Asa Cristina Laurell y Laura Itzel Castillo (datos de https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Manuel_L%C3%B3pez_Obrador.)

La cuestión es esta: Si López Obrador manda al Diablo a las instituciones nacionales que intervienen en el gobierno del país, de más de 110 millones de mexicanos, ¿de qué estamos hablando? Vienen de inmediato a la mente las instituciones más importantes y formales, que incluye nuestra Constitución: la Presidencia de la República, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más el Instituto Nacional Electoral, todos los tribunales, ministerios públicos y otras dependencias menores. ¿Todas ellas al Diablo? ¿Con su infierno? ¿Eternamente?

Ese afán apenas disimulado de mezclar lo mundano con lo escatológico, y que parece latente en el acrónimo de Morena, del partido político que preside, y que en el imaginario popular atrae la tilma de Juan Diego que está en el Tepeyac, suenan un poco como a manipulación de la fe sencilla de un pueblo también sensible. Al Diablo y al infierno irán los malos, es decir: todos los funcionarios que integran las instituciones nacionales de gobierno. Y el pueblo votará y será guiado por el partido que tiene en su nombre el color del rostro de la Madre de Dios hecho hombre y que ella misma se proclamó madre de los mexicanos en el Tepeyac, en 1531.

Sólo Dios puede mandar al Diablo a los pecadores irredentos. Él es quien dirá a los condenados en el Día del Juicio Final: “Apartaos de Mí, malditos, al fuego eterno creado para el Diablo y sus seguidores…” Pero hay que ver quién es Dios. Por favor, por respeto a la lógica, que ningún mortal usurpe profesiones.