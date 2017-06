Aunque sea de manera escueta, Matías Almeyda, técnico campeón de Chivas, reveló cuál es su verdadero objetivo en el Draft 2017: Hirving Lozano.

El "Chucky" es el verdadero objetivo del entrenador del Guadalajara, quien reconoció que "es muy complicado, pero vamos a ver qué pasa".

En caso de que la operación no se concrete, ya que el jugador del Pachuca estaría arreglado con algún club europeo, Javier Aquino es otra opción para el campeón del futbol mexicano.

En cuanto a la pre lista de la selección mexicana para la Copa de Oro, en la que hay 10 futbolistas del Rebaño Sagrado, el "Pelado" adelantó que se dará todo el apoyo al Tricolor e incluso no se buscará aplazar los primeros juegos del Apertura 2017, que el club enfrentaría con varias bajas.

"Me pone muy feliz por los jugadores, también darle una mano a la selección de México, pero hay una parte individual en la que debo pensar cómo vamos a planear", compartió el entrenador.

"Si no, jugará la Sub-20 del club, que fue campeona", sostuvo.