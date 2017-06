El Draft terminó para Chivas

Apenas es el receso del Régimen de Transferencias y podrían quedar más de ocho horas de negociaciones, pero la ilusión por reforzarse para el campeón ha terminado.

José Luis Higuera, CEO del Grupo Omnilife-Chivas, reconoce que Hirving Lozano (Pachuca) y Javier Aquino (Tigres) no llegarán al Guadalajara, por lo que la opción de alguna incorporación se ha cerrado.

"Son clubes que no necesitan dinero y nos han dicho que no hay forma", asegura el directivo. "No lo venden. No es un tema de precio. No hay posibilidad alguna de comprar a Javier Aquino".

En cuanto a bajas, además de Néstor Calderón y Guillermo Martínez, cuyos respectivos préstamos terminaron, la otra baja del Guadalajara confirmado hasta ahora es la cesión de Miguel Ponce al Necaxa.