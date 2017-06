Elías Hernández ya sabe su futuro

No hay cifra que pueda alejar a Elías Hernández del Club León, esto lo aseguró el presidente del Club León Jesús Martínez Murguía.

Las preguntas por el volante número ocho de la Fiera han sido incesantes por parte de varias escuadras, sin embargo la directiva leonesa se niega a soltar a este elemento que se ha ganado a pulso su lugar en el equipo.

“Se me ha acercado mucha gente a preguntar por Elías (Hernández) sobre todo, él está muy contento, creo no hay ninguna cifra, hemos decidido mantenerlo que no es nada fácil pero no quiere salir y nosotros estamos contentos con su trayectoria, hacerle los tres años de contrato nos deja tranquilos que no lo vamos a vender”, dijo Martínez Murguía.

La directiva del León todavía no cierra ninguna incorporación en este régimen de transferencias pero tienen claro cuales son las posiciones que están buscando y en el caso la central, parece que será en el mercado nacional, así que se descartan los nombres que sonaban desde el extranjero.

“Vamos a esperar a la tarde, estamos en la búsqueda de un lateral, un contención y un central, ha habido algunas opciones pero nada en concreto, esperamos tomar las mejores decisiones ya sea del mercado nacional o esperar a comprar gente de fuera”, dijo Jesús.

“Nico Sánchez y “Sema” Velázquez nunca ha habido nada y no habrá nada. Estamos buscando alguien de fuera para la contención”, concluyó el dirigente esmeralda.