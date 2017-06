Autorizan con dudas Fideicomiso

Integrantes de la Comisión de Hacienda y Gobierno aprobaron con dudas el Fideicomiso de Seguridad de León (Fidosec).



Antes de ser votado en el pleno del Ayuntamiento, los ediles pidieron tener la certeza de cuándo llegarán los 12.5 millones de pesos que comprometió el Gobierno del Estado y saber por qué éste no participa como figura en el Fideicomiso.



Ayer, durante la reunión de la Comisión de Gobierno y Hacienda, se presentaron las normas del Fideicomiso, proyecto propuesto por la Mesa de Seguridad y Justicia.



El regidor Sergio Contreras Guerrero (PVEM) cuestionó la razón por la que el Gobierno del Estado comprometió su apoyo económico, pero no ser parte de la figura legal del Fideicomiso.



“Por qué no forma parte, si sólo es que estemos nosotros como Municipio, creo que estaremos pagando a un fiduciario (banco) un dinero que nos podemos ahorrar”, opinó el regidor.



Al crearse el Fideicomiso, Banco del Bajío fungirá como administrador del dinero, servicio por el que se tendrá que pagar 12 mil pesos mensuales.



Por su parte, el regidor Salvador Ramírez Argote (PRI) señaló que no había información suficiente para aprobar el Fideicomiso, pues no hay una fecha para que el Gobierno el Estado dé su aportación.



“Esto es complicar la cosa, es el Fideicomiso de la desconfianza y del capricho que el Gobernador se lo impone con un engaño de 50 millones, y sabrá Dios en qué va a quedar.



“No hay nada de eso, cuándo va a participar Gobierno del Estado, o si es una única aportación de los ciudadanos, tampoco hay nada del Municipio, sólo hay un peso, no se ha aprobado tampoco nada, es una incertidumbre total”, acusó el edil priísta, que votó en contra.



Cabe recordar que el proyecto del Fideicomiso inicialmente se proyectó con un apoyo de 50 millones de pesos estatales, misma cantidad que pondría el Municipio, así como el sector ciudadano y empresarial de la Mesa.



Pero el Estado cambió su decisión y ahora sólo aportará 12.5 millones de pesos.



Antes de que sea analizado y votado en el Ayuntamiento, el Fideicomiso tendrá que tener la información que pidieron los ediles.



Confía Medina, pero no augura resultados

El síndico Carlos Medina Plascencia votó a favor del Fideicomiso, pero dijo no estar de acuerdo con que sea creado para buscar aportación monetaria ciudadana.



“Son anuncios y anuncios de nuevas medidas que no van en el camino de construir seguridad, ésa es mi opinión”



“Qué bueno que exista la disposición de líderes sociales de las instituciones que tengan esa disposición de aportar recursos, pero nunca serán suficientes, el modelo no es el adecuado.



“Estarle planteando que la sociedad aporte, pérame, ya pagamos impuestos y todavía quieres que aporte”, señaló el síndico panista.



Pese a que votó a favor de su creación, si funciona o no, es algo que puso en duda.



“Mi voto estuvo a favor, tengo mis muy fundadas dudas en cuanto a su eficacia, ojalá que les funcione, pero al mismo tiempo decirles que esta figura no es sólo para cubrir la confianza a la sociedad y al Estado, falta información, documentos, pero que se los hagan llegar a los integrantes del Ayuntamiento”, mencionó.