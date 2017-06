Niega Leticia Villegas privilegios a su sobrino

La diputada local panista Leticia Villegas Nava pidió a la Procuraduría de Justicia de Guanajuato que resuelva el homicidio del guardia del bar Mosquito, del que se ha señalado como presunto responsable a su sobrino Juan Omar Ramírez Villegas.

En un mensaje de texto por WhatsApp la legisladora contó que le comentó al procurador Carlos Zamarripa Aguirre lo siguiente: “Por nosotros por favor, igual que cualquier otro ciudadano, todo apegado a derecho”. A lo que el funcionario le contestó que “por supuesto, todo apegado a derecho”.

am publicó ayer que la Procuraduría de Justicia no ha solicitado aún una orden de aprehensión contra el joven que fue identificado por testigos como autor del crimen ocurrido el 28 de mayo en el estacionamiento del bar.

Villegas Nava lamentó se involucre el nombre de su papá, Elías Villegas Torres, y su poder político.

“Es (Juan Omar) nieto de un hermano fallecido de mi papá, que mi papá ni lo ubica, y que su mamá ni siquiera buscó a mi papá ni buscó a nosotros para nada, yo quiero decirte que la familia de él no nos ha buscado en absoluto, no acudieron a nosotros y ‘a huevito’ tiene que ser ‘Juan te llamas’ mi papá, hasta le dio risa, dijo ‘no sé cuando me muera quién les va a hacer vender periódicos’”, comentó.

La panista insistió en que el caso se atienda “simplemente como debe ser, como con cualquier ciudadano”.

“No somos voceros del Procurador (para saber por qué no han actuado), entiendo que es una jugada de tres bandas, aprietan a un lado para que el otro responda, pero hay daños colaterales, familias”, dijo.

“No se trata de decir no lo conozco, pero sus papás no nos han molestado pero para nada, ni se acercaron con nosotros, cosa que agradecemos enormemente, uno no va a negar que su mamá es pariente mía, claro que sí, y la quiero mucho, pero no nos han pedido nada ni dicho nada”, remató.

Investiga Procuraduría sin señalar

La Procuraduría de Justicia trabaja para aclarar el asesinato del guardia del antro El Mosquito.

El subprocurador de Justicia, Joel Romo Lozano, afirmó que dentro de la investigación que lleva la Unidad Especializada en Homicidios no hay aún nombres de los presuntos responsables del crimen, pues están pendientes entrevistas, análisis de videos y otras evidencias que deben revisar antes de cumplimentar una orden de aprehensión.

“Se dicen varios nombres, pero para qué ponerle nombre a quien jurídicamente no se le puede imputar. Dicen muchas cosas pero mientras no forme parte de mi investigación...” declaró el Subprocurador respecto a la difusión del nombre de Juan Omar Ramírez Villegas, identificado por testigos como presunto asesino del vigilante.

El crimen fue la madrugada del 28 de mayo en el antro El Mosquito ubicado en el bulevar Campestre en la colonia Casablanca.

El funcionario detalló que entre la evidencia analizada se encuentran tres tipos de casquillos que fueron recuperados en el lugar.

Además videos dentro del antro y de la entrada que captaron el momento en que fueron retirados el presunto asesino y sus acompañantes.

“Los de la entrada no muestran muy claro el evento, pero es todo ello lo que tenemos que comparar, ir descartando armas, quién disparó cuál arma. Hay tres armas de fuego que intervinieron en el evento y es menester deliberar quién traía tal arma e ir descartando hasta saber quién privó de la vida al guardia”, declaró Romo Lozano.

Respecto a la presunta responsabilidad que tendría en el asesinato Ramírez Villegas, el funcionario insistió en que la investigación no está concluida para hacer un señalamiento.

“Hay nombres, pero esperemos en próximos días estar agotando la investigación”, dijo el funcionario.