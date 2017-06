*** ACONSEJAR AL CONGRESO



Por primera vez en la historia del Congreso de Guanajuato se instala el Consejo Ciudadano de Parlamento Abierto, una nueva figura legal para sumar a la sociedad civil en tareas legislativas.



* UNIGUA Y AMMJE



Luego de una convocatoria pública, en el Consejo tendrán representación los capitanes de empresa agrupados en la asociación Unidos por Guanajuato (Unigua) y también las mujeres de AMMJE León.



*UG Y PDHEG



Otros espacios son para la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la Barra de Abogados de Guanajuato, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Universidad de Guanajuato y la ONG PALAX.

***MARGARITA CALLEJONEA



A los panistas ya les gustó el jueves. A la presentación del libro “La Fuerza del Cambio” del ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle a las 6:30 horas en Poliforum y el Informe de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, a las 7 de la noche, se suma la visita de otra suspirante presidencial: Margarita Zavala Gómez del Campo, también ese día por la noche para callejonear en Guanajuato capital. Para el viernes está por definir otros actos en el estado.







***MEDINA Y EL CUARTEL



Durante la discusión para aprobar el Fideicomiso de Seguridad para León, el síndico Carlos Medina Plascencia no dejó pasar el momento para insistir en sus críticas al gobierno de Miguel Márquez Márquez por construir con recursos del Estado y de los Municipios, y no de la Federación, el cuartel para la brigada de tres mil 200 policías militares.



*CONTRA LA ESTRATEGIA



El ex Alcalde y ex Gobernador reiteró sus críticas a la política de Seguridad de Guanajuato: “El sistema de Seguridad del Estado no está funcionando ni va a funcionar como lo están manejando”, dijo sin que ninguno en la mesa lo contradijera. Eso sí, aclaro, su voto era a favor de crear el Fideicomiso de Seguridad para que luego no haya pretexto de que él es una “piedra en el zapato” para las acciones.



*CONTRERAS, NO TANTO



Esta vez la oposición se dividió. El regidor Sergio Contreras Guerrero, del Verde, dio su voto de confianza al Fideicomiso porque representa un esfuerzo impulsado desde la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, aunque con dudas de su implementación. Chava Ramírez Argote, del PRI, sostuvo que crear otro fideicomiso público complicaría la aplicación de recursos y es una imposición más desde el Estado.

***‘NO’ A ZAMARRIPA



La diputada federal del PRI, Yulma Rocha Aguilar, urgió al Congreso de Guanajuato a dar reversa en la reforma constitucional que aprobaron el jueves pasado que permite que de manera automática, sin el aval de los legisladores, el primer Fiscal General por nueve años sea el Procurador de Justicia en turno. Eso abre la puerta a que si entonces sigue como procurador Carlos Zamarripa Aguirre, ya nadie lo moverá.



*PASE AUTOMÁTICO



Y es que la reforma unánime que votó el Congreso local se apega a la letra a la que se aprobó en lo federal, que plantea la creación de una Fiscalía General autónoma en 2018. Su titular se elige de una terna votada en el pleno del Congreso. Sin embargo, en los artículos transitorios se establece que cuando esté vigente la Ley, el primer Fiscal será en automático quien encabece la Procuraduría de Justicia.



*IMITAR A PEÑA



La Vocera del PRI nacional recordó a los legisladores de Guanajuato que el presidente Enrique Peña Nieto ya envió una iniciativa de reforma precisamente para anular ese pase automático que, en voces de legisladores y organizaciones, es una amenaza a la autonomía que es el espíritu de la nueva Fiscalía.



*FRENAR IMPOSICIÓN



La propuesta de Peña Nieto es que el Procurador en turno pueda participar del proceso de elección del Fiscal General, pero no sea en automático el Fiscal. Para la priísta el Congreso local debe de modificar en esa misma línea. De no hacerlo, advirtió, “significaría una imposición del Gobernador en turno y continuar con prácticas incorrectas que impiden una actuación imparcial en la procuración de justicia”.



*CONGRESO AL LIBRITO



En el Congreso de Guanajuato voces como la de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo; y la diputada Verde, Beatriz Manrique Guervara, coinciden en que no tenían margen de maniobra, que replicaron la reforma federal para no caer en inconstitucionalidad, y que si se aprueba la iniciativa de Peña Nieto, pues ya les tocará a ellos reformar en el mismo sentido.



*PARARLO YA



Pero para Rocha Aguilar ya pueden ir frenando lo que aprobaron desde ahora, ya sea vía el veto por parte del Gobernador, el pronunciamiento de los Ayuntamientos, o proponiendo también una reforma al artículo transitorio que hoy permite que el actual Procurador se convierta por default en primer Fiscal.

***REFUERZOS



Los panistas de Guanajuato mandaron a la caballería a las elecciones de Nayarit y del Estado de México desde la semana pasada. Dicen que los enviados tienen gran experiencia en las artes electorales y fueron extraídos de varios municipios de Guanajuato, cercanos a Diego Sinhué Ramírez Vallejo y que trabajan en dependencias estatales.



*VICTORIOSOS



Dentro de los victoriosos, porque la elección la ganaron, están los enviados a Nayarit, Aldo Márquez que es del equipo de Diego en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; Pedro Damián, de Dolores Hidalgo y que es director del Centro Estatal de Prevención de la Delincuencia; Raymundo López, de Celaya, que acaba de unirse al grupo de operadores de Sinhué, o Francisco Gutiérrez de Irapuato.



*CABALLERÍA



Otros nombres que figuran son: Javier Torres, Miguel Alfaro, Alejandro Martínez, Arturo Donaciano Salazar y Julio Franco; todos ellos estuvieron en la elección en la que Antonio Echevarría García, de la coalición de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y de la Revolución Socialista venció en la elección en Nayarit a Manuel Humberto Cota Jiménez, de la coalición de los partidos Revolucionario Institucional, Verde y Nueva Alianza.



*¿QUIÉN LOS MANDÓ?



En el Comité Directivo Estatal del PAN, el secretario general Alfonso Ruiz Chico dice que no sabe si ellos hicieron el viaje y menos quién los mandó, pero asegura que sí enviaron a 20 personas para apoyar en cuestiones jurídicas de las elecciones en cuatro estados el domingo pasado.