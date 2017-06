Se suma León a la Cumbre

Talleres y conferencias se ofrecieron en nuestra ciudad durante la quinta edición del "Gastronimicón".

Este evento formó parte de las actividades de la Cumbre Internacional de Gastronomía "Guanajuato Sí Sabe".

La sede en nuestra ciudad fue el Poliforum León donde los asistentes tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos culinarios.

El chef Sumio Hosokawa, originario del japón, compartió con los leoneses la charla "Gastronomía y cultura de Hiroshima".

Durante su ponencia, el experto en cocina habló sobre los componentes típicos de la comida de la Prefectura de Hiroshima, así como de su proceso de preparación y algunas tradiciones en la repostería.

"Algo muy característico de la repostería de Japón es el té matcha, que suele prepararse como bebida en la tarde y para contrarrestar el sabor amargo que se queda en el paladar, se prepara un "keiseki", es decir una comida ligera, hecha de mariscos", compartió.

Además declaró que se llevó una grata sorpresa al probar "comida japonesa", elaborada en México y la comida típica de nuestro País.

"Descubrí que la comida japonesa que preparan aquí tiene bastante influencia estadounidense. Yo pensé que no me iba a gustar, pero me sorprendí".

"En nuestro primer día probé escamoles. Fue un shock el comer insectos, porque nosotros no estamos tan acostumbrados, pero me encantó. Fue un encuentro cultural muy satisfactorio", añadió.

Los asistentes al Gastronomicón además gozaron de 13 charlas impartidas por expertos, entre ellas: "La importancia de ser chef", a cargo de Paulina Abascal.

También disfrutaron de secretos de la "Comida Yucateca", por parte de Pedro Evia; "El ensamble del vino guanajuatense con su comida", por Carlos Moreno y "Tequilas y Maridajes" de Germán González.

Elaboran repostería



en 3D

Los expertos en repostería Willie Soto y Liliana Cuéllar compartieron con leoneses una demostración abierta al público de "Pasteles 3D".

Durante la demostración realizaron un pastel con estructura de unicornio y compartieron algunos tips y recomendaciones desde qué grasa utilizar para las cremas, hasta cuáles son los materiales más adecuados para este tipo de repostería.

"Recomendamos utilizar para este tipo de pasteles cremas que sean de grasa vegetal y no de grasa animal ya que son pasteles que quedan fuera del refrigerador al entregarse y pueden ser más perecederos".