Aprovecha delincuencia ‘beneficios’ de menores

Adolescentes son usados por la delincuencia organizada como ‘halcones’ en labores de vigilancia, e incluso en la comisión de delitos por el ‘trato preferencial’ que les da la ley por ser menores de edad.

Esto dijo el presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Valadez Reyes, y agregó que aumentó el número de adolescentes sometidos a un tratamiento penal aunque la mayoría lleva sus procesos en libertad.

“Es preocupante no sólo por la conducta de los adolescentes, sino porque en un inmenso número de casos son utilizados por los adultos y sobre todo por la delincuencia organizada para realizar labores de auxilio, como de vigilancia, de espionaje, como los llamados ‘halcones’, los ‘burreros’, aprovechando su condición de adolescentes”, comentó el magistrado.

El Presidente del Poder Judicial explicó que hay una división por edades en la que la modificación de la ley contempla a los adolescentes no a los 16 sino hasta los 18 años, quienes llevan un tratamiento especial, y tienen mayores restricciones y limitaciones para que sean privados de su libertad aunque hayan cometido un delito.

“Hay aumento (de casos) precisamente porque con la reforma se nos vinieron más personas adolescentes porque antes, no nos olvidemos que era de 16 (el límite de edad legal) y eso hace crecer el número de personas”, indicó.

Sistema Penal no es preventivo

Valadez Reyes señaló que el Sistema Penal Acusatorio no es preventivo, no está destinado para prevenir los delitos sino que es el último eslabón, los jueces actúan hasta que el delito ya se cometió por lo cual, puntualizó, no genera impunidad.

“Es una premisa no aceptada la relativa a que el sistema debe prevenir los delitos, y que como no disminuye el número de delitos el sistema es el responsable, cuando en realidad nosotros tenemos un sistema de juzgamiento, no un sistema policiaco o de prevención del delito, o de combate al delito”, indicó.

El magistrado reconoció que se debe hacer una modificación en el Sistema Penal para poder dar mayor respuesta a la ciudadanía, evitando el fenómeno de la ‘puerta giratoria’, en el que los delincuentes son juzgados y pueden ver su juicio en libertad.

“Es un buen momento, porque el sistema ya está implementado en todo el estado, es buen momento para que nos sentemos a reflexionar en función de lo que la sociedad guanajuatense demanda y exige”, finalizó.