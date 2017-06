Exigen estudiantes elecciones ‘limpias’

Estudiantes de la Universidad de León (UDL) opinaron respecto a la última contienda electoral celebrada este domingo en los estados de México, Veracruz, Nayarit y Coahuila. La mayoría demanda procesos electorales más “limpios”.



José Hugo Valadez González, alumno de Comunicación, consideró que las elecciones pasadas en el Estado de México son un punto clave para decidir en los próximos comiciosde 2018.



Afirmó que le gustaría que hubiera elecciones más limpias y que la gente en verdad eligiera a sus representantes.



Alfredo Saucedo, estudiante de la misma carrera, dijo que es necesario que los jóvenes se interesen en los procesos políticos del país y consideró que ya es “tonto” pensar que unas elecciones son creíbles en México.



Óscar Gerardo Lira, estudiante de Psicología Organizacional, sostuvo que uno de los problemas que hay actualmente es que los jóvenes no se interesan en la política porque la ven muy lejana a sus intereses.



Abraham Maldonado, quien también cursa Psicología Organizacional, dijo que estar informado de los acontecimientos políticos en el país es la base de su carrera universitaria.



Sin embargo, comentó que realmente los políticos no están haciendo bien las cosas.



“Va ganando el PRI como siempre, pero ya basta del PRI”, aseveró.

‘Partidos y gobiernos son los responsables’

En este contexto Oniel Francisco Díaz Jiménez, profesor del Departamento de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de Guanajuato (UG), declaró que por lo general entre los jóvenes hay una desacción y una apatía política.



“La problemática de la poca participación de los jóvenes en los asuntos políticos de su país radica en que éstos no se sienten realmente representados por los partidos, no hay un canal adecuado para que ellos expresen sus preferencias políticas o lo ven como algo muy limitado”, explicó.



“No se ha logrado aumentar el compromiso de los jóvenes con los procesos electorales, con los partidos y las campañas. Su actividad es muy baja y esto de cualquier manera afecta porque se están quedando fuera del proceso electoral y de la toma de decisiones”, mencionó.



Por últmo, dijo que los partidos y los gobiernos deberían hacer más por involucrarlos.



“Ambos son los principales culpables o responsables de este alejamiento de la juventud porque son gobiernos que surgen y no dan resultados o porque vienen acompañados de acusaciones o escándalos de corrupción”, concluyó el académico.