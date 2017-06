Alcalde de Guadalajara pone su carrera pública a votación

Si en la ratificación de mandato la ciudadanía no lo aprueba, el Alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, no volverá a contender por un puesto público.







Al menos esa fue la promesa que hizo el Edil tapatío a los habitantes de la zona Industrial.







"Si la gente dice que no cumplí, empeño aquí mi palabra, si la gente me dice que no cumplí y que no pude, nunca más vuelvo a buscar un cargo de elección popular en mi vida, yo sí tengo vergüenza", afirmó.







El Presidente Municipal recordó que en los próximos meses los Alcaldes emanados de Movimiento Ciudadano se someterán al escrutinio de la sociedad, que decidirá si siguen o no en el cargo.







"En unos días más le vamos a dar a la ciudad el derecho de evaluar a los gobernantes, de que me digan si cumplí o no cumplí y si no cumplí, los tapatíos podrán sacarme de mi trabajo", reiteró.







Al entregar trabajos por 20 millones de pesos en esa zona, Alfaro Ramírez usó su discurso para recordar a los habitantes el trabajo que ha realizado y pidió a la gente acordarse de los políticos y partidos que dejaron a la Ciudad en el abandono.







"No se pueden resolver 30 años de abandono en menos de 2 años, los avances son muchos, no solo las obras o la renovación de la infraestructura".







Presumió programas sociales como la entrega de uniformes y zapatos a los niños de educación básica, las becas para los estudiantes de bachillerato, entre otros.







Destacó que, pese a las encuestas, se ha avanzado en materia de seguridad y, aunque no dio cifras, aseguró que los delitos han ido a la baja.







En cuanto a los uniformes, destacó, iniciará la entrega en los próximos días para que los niños tengan todo listo al regresar a la escuela.