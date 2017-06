César Duarte anda prófugo, pero pide un favor a autoridades

El ex Gobernador César Duarte promovió un amparo para que la Fiscalía General del Estado le entregue una copia certificada del inventario de los bienes que le aseguró en abril pasado.







“El recurso, la actividad, la está realizando ante un Juez de Distrito, entonces es un juez el que tendrá que resolver en relación a los cateos, pero estamos convencidos de que las acciones que estamos emprendiendo desde el punto de vista legal, están perfectamente sustentadas en derecho”, indicó en conferencia de prensa el Fiscal General, César Augusto Peniche.







“Y ese amparo bueno, lo que alegan ellos, de cierta manera, pues es la existencia de que algo no se realizó de manera exacta a lo que establece el texto de la ley, pero reitero nosotros estamos convencidos de que hemos actuado conforme a Derecho, y así lo hemos hecho saber al Juez de Distrito”, agregó.







Por medio de un abogado, el ex Mandatario priista presentó el recurso el 24 de abril pasado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual acusó que la FGE omitió entregarle copia certificada de las inspecciones y del aseguramiento, pese a que se realizó una petición de forma escrita.







La audiencia constitucional se fijó para el 13 de junio, cuando el Juez determinará si ordena entregar la información pedida por el ex Gobernador.







Al referirse al amparo promovido por Duarte, el Fiscal Peniche, quien participó una audiencia pública encabezada por el Gobernador Javier Corral en Ciudad Juárez, indicó que de manera frecuente está recibiendo una gran cantidad de recursos interpuestos por quienes aparecen como imputados en las carpetas de investigación.







“Hemos recibido muchos amparos, muchos amparos, unos contra la orden de aprehensión, otros contra los aseguramientos, otro contra las órdenes de cateo. Nosotros estamos sabedores de que esto forma parte de una estrategia jurídica implementada por los abogados tanto de esta persona (César Duarte) como del resto de los imputados”, comentó Peniche.







El 1 de abril la FGE cateó una vivienda y una oficina, ambas ubicadas en la ciudad de Parral, así como el rancho “El Saucito” en Balleza.







En las propiedades fueron halladas dos cajas fuertes, chequeras, ganado, obras de arte y diversos documentos, así como mobiliario de Palacio de Gobierno, principalmente sillas, de acuerdo con la FGE.







Duarte tiene una orden de aprehensión por peculado y es buscado por la Interpol en más de 190 países.