Suman 4 mil paquetes electorales a recuento en Edomex

Con corte a las 13:40 horas, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dio a conocer que aumentó el número de paquetes electorales a recontar al pasar de 3 mil 32 a 4 mil 19.







Este incremento se dio después de que el organismo remitiera una circular en la que se pide a los consejos distritales que si hay paquetes que cumplan con las causales previstas en la ley haya un recuento.







Los únicos tres consejos distritales que iniciaron con un retraso en el cómputo distrital fueron el 1, de Chalco; el 21, de Ecatepec, y el 34, de Toluca, pero ya están trabajando.







En la reanudación de la sesión, el representante de Morena ante el IEEM, Ricardo Moreno, entregó un legajo de hojas donde justifica las causales de cada una de las casillas que deben ser recontadas.







De acuerdo con denuncias, representantes del PT y Morena fueron sacados, por separado, del Consejo Distrital 35, de Metepec, y del 13, de Atlacomulco

Momentos antes

Los 45 consejos distritales del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) iniciaron el cómputo de los resultados de la votación a Gobernador con un acuerdo inicial de recontar dos mil 936 paquetes electorales de los 18 mil 605.







En sesión interrumpida del Consejo General del IEEM, que dará seguimiento al conteo, se dio a conocer que los consejos distritales, tras la reunión extraordinaria de ayer, acordaron esa cifra por presentar diversas causales previstas en la ley.







El Sistema de Captura de los Resultados de las Actas de Escrutinio y Cómputo (Sicraec) arrojó de manera previa que deberían ser recontados cinco mil 204 paquetes electorales, de los cuales se presuponía que mil 197 tenían la causal de que los votos nulos era superior a la cifra de la diferencia entre el primer y segundo lugar.







En ese sentido, el consejero electoral Gabriel Corona solicitó al Instituto ampliar el recuento de paquetes a los que arrojó el Sicraec y no a lo que avalaron los consejos distritales para dar certeza de los resultados de la elección.







En respuesta el presidente del Instituto, Pedro Zamudio, indicó que la cifra que arrojó el Sicraec no es la oficial.







Reiteró que los dos mil 936 paquetes a recontar es el piso mínimo de recuento. ya que conforme avance el cómputo distrital se puede ir acordando en los propios consejos que se recuenten más.







Advirtió que sólo se recontarán votos cuando haya casuales y no por una presión política o porque hay videos circulando en las redes sociales, los cuales calificó de apócrifos.







"Lo que están haciendo nuestros consejos distritales es atender un procedimiento jurídico y legal, y no una presión política, no vamos a abrir los paquetes porque alguien lo haya pedido, no vamos a abrir los paquetes porque haya un video en internet, videos alterados por cierto, no vamos a abrir los paquetes porque tengamos duda de lo que hicieron los funcionarios de casilla, que muy atinadamente hicieron su trabajo", expresó.







"Vamos abrir los paquetes porque está en la ley que las causales que eventualmente se configuren son obligatorias para recontar los paquetes".







El representante de Morena ante el IEEM, Carlos Gutiérrez, expresó que, según su análisis, mínimo debería haber un recuento de 16 mil paquetes electorales