Así vivieron mexicanos atentado en Notre Dame

El grupo quedó dividido, unos afuera y otros adentro del edificio, cuando las puertas se cerraron ante el ataque que sufrió un policía en la explanada de la catedral.







Apenas cruzaba las rejas de la iglesia cuando Silvia Bonomi, turista argentina, escuchó tiros muy cerca y vio frente a ella a un hombre tirado con la pierna izquierda ensangrentada.







"El segundo tiro es porque no sé qué mostró o qué sacó el hombre, y ahí la policía se abrió de nuevo y (hubo) un segundo tiro", contó a REFORMA Bonomi.







Gritando "Esto es por Siria", el hombre, al que las autoridades francesas han identificado como Farid Ikken, argelino de 40 años, había atacado instantes antes con un martillo a un policía que patrullaba frente a la catedral.







Uno de sus compañeros, de inmediato disparó hacia el agresor que cayó al suelo herido. Y cuando éste intentó sacar uno de los dos cuchillos que portaba, el policía volvió a tirar.







"Ahí se quedó quieto y ya no vi que se moviera (...) pero estaba vivo", aseguró Bonomi.







El atentado perpetrado por el hombre provocó el cierre inmediato de la catedral y todas las personas que lo visitaban en ese momento quedaron encerradas durante dos horas, encerrando a decenas de turistas latinoamericanos entre los cuales habían varios mexicanos.







"Al principio no sabíamos qué pasaba, nos pidieron a todos que nos sentáramos en el centro de la iglesia, en las sillas que ocupan habitualmente los feligreses", explicó Sergio Ortiz, originario de Tijuana.







La incertidumbre sobre lo que estaba pasando, los hombres armados a su alrededor y la obligación de mantener las manos en alto atemorizó a los turistas que trataban de quitarse de la cabeza los peores escenarios.







"La verdad, cuando nos mantenían con las manos en alto, sí sentimos miedin", comentó Claudia Ramírez Hernández, originaria de Tijuana.







Una de sus compañeras de viaje reconoció que se imaginó lo peor porque veía muchos hombres armados y no sabía que querían.







"Al principio, los únicos hombres armados que veíamos estaban vestidos de civil y sólo llevaban chalecos antibalas pero no sabíamos quienes eran. La verdad ya estábamos pensando que quizás éramos rehenes, que ellos eran atacantes. Luego ya llegaron los policías uniformados y entonces entendimos que los otros eran policías en civil", explicó Denise Castro, originaria de Hermosillo, Sonora.







Los turistas no podían moverse del centro de la iglesia en donde estaban sentados ni acercarse a las capillas en los pasillos laterales de la catedral, como la que está consagrada a la Virgen de Guadalupe, pero todos los mexicanos aseguran que en esos momentos todos oraron.







"¡Claro que sí le rezamos a la Virgen de Guadalupe!", aseguraron los esposos Baez, originarios de Hermosillo.







"No podíamos movernos, pero en nuestro interior le rezábamos a la Virgen de Guadalupe", confirmó Denise Castro.







Empezaron entonces a escuchar que afuera ocurrió un ataque, pudieron consultar sus teléfonos y ver la información.







"Gracias a los aparatos que nos dan en Galatours para seguir las explicaciones del monumento, el guía nos podía traducir lo que decía el sacerdote o el sacristán que daban algunas explicaciones o las órdenes de los policías," dijo Claudia Ramírez.







De acuerdo con los turistas mexicanos, quedaron confinados porque la policía buscaba confirmar que el atacante no tenía cómplices en el interior y antes de dejarlos salir, en filas separadas de hombres y mujeres, revisaron en especial a algunos presentes.







"A hombres de tipo árabe, generalmente jóvenes, los ponían de lado, los revisaron, les hicieron preguntas", comentó Sergio Ortiz.







"También nos enseñaron fotografías de posibles sospechosos y nos hicieron revisión de cuerpo entero o nos preguntaban si teníamos información sobre algún sospechoso, si habíamos visto algo", agregó Ortiz.







Finalmente, después de más de dos horas los turistas pudieron salir por una puerta lateral y los encaminaron hacia la isla de San Luis, atrás de la catedral, en donde tuvieron que esperar largos minutos el autobús del tour, que los llevaría a proseguir el programa de la visita, una cena en un barco recorriendo el Sena.







"Ahora, para despejar emociones, lo que nos hace falta es una buena cervecita", comentaron Denise y Alfonso Castro.







El hombre que atacó con un martillo a un policía este martes en la explanada de la catedral de Notre-Dame de París fue identificado como Farim Ikken, argelino de 40 años, casado con una sueca, que llegó a Francia en 2014.







Estudiaba doctorado en comunicación y periodismo en la Universidad de Metz, en el noreste de Francia. En 2016, para seguir a su director de tesis que se cambió a una universidad parisina, Ikken también se mudó a la capital parisina y vivía en un suburbio.







"Me dijo que se sentía solo, pero para mí era tan manso como un cordero", dijo su director de tesis Arnaud Mercier ante el Canal de información LCI.







No obstante, Ikken se identifica como soldado del califato y la policía habría encontrado un video de reivindicación que Ikken había preparado.