Convierten ‘mi plaza’ en invasión de comerciantes

El proyecto “Mi Plaza”, en el que se invirtieron 11 millones de pesos, no es la imagen que se pretendía dar en la explanada del mercado municipal “Luis H. Ducoing”, en San Francisco del Rincón.

A pesar de que se pretendía darle una mejor imagen al lugar, los clientes señalan que luce sucio y desagradable.

Hacer cerca de 2 años, el gobernador Miguel Márquez Márquez entregó a los locatarios la obra terminada con una imagen diferente a lo que ahora se ha convertido.

Fueron entregados en su momento 72 apoyos a los comerciantes con una infraestructura que diera una mejor vista a sus negocios.

Con el paso de los meses, este trabajo en el que se invirtieron 11 millones se ha ido acabando.

En toda la explanada se han observado varios daños en jardineras, lámparas, bancas y cestos de basura.

Algunos de los comerciantes amarran sus lonas de las bancas de las jardineras impidiendo que la gente se siente en ellas.

“Yo vengo muy seguido al mercado por mi mandado desde hace tiempo y me he dado cuenta como se encuentra la explanada, ya no se parece a como la entregaron”, expresó Verónica.

Mencionó que le hace falta darle mantenimiento y un mejor cuidado por quienes la ocupan.

Algunos clientes señalaron que la explanada ya no luce, comentaron que parece un tianguis por las lonas que se han colocado de más.

Además, comentaron que en algunas partes se pueden respirar olores desagradables lo que es incómodo para los visitantes.