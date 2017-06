Rodrigo López ya se reincorporó al equipo de Celaya, tienen como objetivos buscar el campeonato y regresar a Celaya a ser el equipo peligros y rival a vencer.



López Álvarez, estuvo una semana más de descanso, debido a que se casó en Estados Unidos, hoy está de regreso y dijo que con las pilas recargadas para lo que venga.



Hasta el día de ayer, al entrenamiento de Celaya, Rodrigo López comentó que su posible salida es un rumor, pues aseguró que no hay acercamientos con algún otro equipo.



“Creo que es puro rumor, hay varios, pero ya tanto tiempo en México, creo que aprendí a no ilusionarme aunque siga siendo mi sueño, tratar de ir a primera división, se haga o no, será lo que Dios quiera, en Celaya estoy muy a gusto y lo haré con la mejor disposición”, dijo.



Sobre los objetivos planteados para el siguiente torneo, aseguró que es estar entre los mejores, siendo el mejor y el campeonato.



“Otra vez regresar ese equipo intenso, que sale a proponer los partidos, que de local es fuerte y que de visita debemos aprender a sacar resultaos, no tengo la menor duda con los jugadores que se integren, y ojala se integren jugadores que vengan a aportar, porque han venido jugadores de calidad que la verdad no sé, no me gusta dar nombres, pero solo vienen a pasar el tiempo. La verdad el club está para más cosas, la afición lo pide, la directiva lo pide, es lo que esperamos, sabemos que se puede cuando se compromete cada jugador no hay equipo que nos gane, ojala vengan jugadores buenos, que vengan aportar”, explicó.



Sobre ahora, la oportunidad de Celaya de enfrentar a Copa, dijo que es importante sumar minutos y la Copa es una oportunidad para hacerlo.



“Si, es bonito, nos da minutos a los que no estemos jugando, no sé, ya el profe lo decide, pero debemos ponernos ese objetivo, llevo tres torneos aquí y puro empate en Copa, sería bonito poder ganar y avanzar a la siguiente fase”, explicó.



Hoy está el draft del Ascenso MX, hasta el momento Rodrigo López continuará en Celaya, pero aún no está definido, pues buscará renovar contrato.