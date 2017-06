Rechazan obras por conexión de gas natural

Con motivo de la implementación de obras de Gas Natural, a partir de esta semana comenzaron los trabajos en tramos de la calle de Manuel Doblado, antes de Francisco Juárez, por lo que vecinos han mostrado su descontento.





Alrededor de 27 vecinos de las calles están inconformes que se hagan este tipo de obras, ya que la mayoría, o así lo mencionan, no quieren el servicio al que consideran una bomba de tiempo. Además de que consideran que al excavar y trabajar sobre el asfalto, dañan las tuberías y coladeras y no queda igual.





Yolanda López, vecina inconforme, señaló que ya juntó 27 firmas de vecinos y juntó con el doctor Tomás Paredes Medrano, llevaron la propuesta a Desarrollo Urbano pero la respuesta es negativa.





“Fuimos con Gustavo Báez, nos atendió, le entregamos las firmas porque no queremos que hagan obras y se implemente el gas, pero él dijo que no podía hacer nada, ya que era obra federal y no le interesaban las firmas”, mencionó.





En el domicilio número 524 de la calle de Manuel Doblado, comenzaron las obras, la dueña rechazó el servicio pero abrieron el piso y se ve que dañaron una de las mangueras de agua y causó una gotera que no cesaba.





“Las principales molestias es que no queremos que abran el asfalto, porque nunca lo dejan igual, siempre hay alguna fuga y no hay quien responda, además que no queremos ese tipo de servicio, son varios vecinos los que no queremos, nos dicen que es obra federal, pero la constructora es Española, algo independiente, así que eso es una mentira”, señaló el doctor Paredes.





Ambos señalaron que están consiguiendo una cita con el alcalde Ramón Lemus para que escuche sus opiniones, ya que quieren que se detengan los trabajos que sin su consentimiento empezaron, además de que cuando les dijeron que era obra federal, no les mostraron ningún documento que lo avale.