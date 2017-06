ASTERISCOS

***MENTIRA



El presidente del Poder Judicial en Guanajuato, Miguel Valadez Reyes no tuvo ‘pelos en la lengua’ pues dijo que la premisa de que el Sistema Penal Acusatorio genera impunidad, es una mentira.



*FALTA PREVENCIÓN



Valadez Reyes señaló que este sistema no es preventivo ni de combate a la delincuencia, por lo que lo que está fallando en el tema de la seguridad es la prevención, que le corresponde a las corporaciones estatales y municipales.



*AJUSTES



Aún así, el presidente del Poder Judicial reconoció que se requieren cambios en el Sistema, sobre todo para los reincidentes, que sería adecuado hacer ya, cuando el sistema ya está implementado en todo el estado.

***CONFIANZA



Tanto el Gobernador, Miguel Márquez Márquez, como el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, aseguraron que los elementos de policía que trabajan en Guanajuato son confiables. Esto luego de que se registraran dos ataques más, uno en Valle de Santiago y otro en León.



*APROBADOS



Rodríguez Junquera aseguró que hay confianza, sobre todo cuando se han aprobado los exámenes de control y confianza, que sabemos, no son garantía de que los elementos no estén involucrados.



*FIRMES



Además, el Gobernador le volvió a echar la bolita a la Federación, señalando que es la impunidad lo que ha provocado estos ataques a los policías. Ya encontró una nueva palabra para desentenderse de los problemas de inseguridad. Márquez aseguró que aun con todo esto, ni Alvar ni Zamarripa se van.

***ADMITIDA



La solicitud de amparo contra la deuda por 350 millones en Celaya, que interpusieron tres ex regidores, Íñigo Rodríguez Talancón, Leonardo Gutiérrez Silva y Octavio Pérez Franco, pasó el primer filtro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, turnara el caso al máximo tribunal del país.



*ANÁLISIS



Ahora el Ministro Alberto Pérez Dayán, experto en Derecho Constitucional y Administrativo, miembro de la Segunda Sala, será quien estudie la solicitud de amparo para determinar si pasa a la Primera Sala.



*CONFIADOS



Los ex regidores siguen confiados en que su lucha contra el millonario empréstito que adquirió el gobierno de Celaya no sea en vano y marque un precedente en las deudas municipales a nivel nacional.

***HARTAZGO SOCIAL



Al igual que en todo Guanajuato, los ciudadanos vallenses están hartos de la inseguridad, de la corrupción y de la inactividad de su alcalde Manuel Granados Guzmán, quien prometió cambiar el rumbo del municipio cuando con su alcaldía colocó otra vez al PAN en la Presidencia, del municipio que había sido perredista por muchos años.



*EN REDES SOCIALES



Valle de Santiago tiene innumerables perfiles de facebook que atacan directamente al Alcalde y su Gobierno, los ciudadanos expresan que ya perdieron las esperanzas de que Manuel Granados haga algo, sin embargo por sus propios intereses sigue actuando, con la construcción de un fraccionamiento privado al lado de la granja de sus padres, El Jarrón Azul, el cual dicen, por principio de cuentas, consiguió un “permiso” para poder construir el fraccionamiento, en zona que no está programada como habitacional.



*SEGURIDAD



La falta de interés del alcalde ya se reflejó y aunque en un principio le aplaudieron que solicitara el Mando Único, pareciera más bien que se deslindó por completo del tema de la seguridad y se lo dejó todo al Estado, argumentando que en Valle de Santiago se dan otro tipo de delitos.