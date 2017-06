¡Ya se saben los costos de los boletos para U2!

La empresa de boletos, Ticketmaster, ha dado a conocer el precio de las entradas para el concierto en el Foro Sol de la banda irlandesa U2, el próximo 3 de octubre.



De acuerdo con la página de internet, los boletos para el U2 The Hoshua Tree Tour 2017 oscilarán entre los 400 y los 4 mil 500 pesos. La preventa será los días 12 y 13 de junio mientras que la venta general comenzará a partir del 14 de junio.



El día de ayer, la banda anunció que el costo de las entradas oscilaría entre los 400 y los 2 mil 550 pesos, sin embargo, los precios no eran definitivos.



Cabe señalar que en el 2011, cuando la banda irlandesa se presentó en el Estadio Azteca, las entradas tuvieron un precio de 350 a 4 mil 900 pesos.



U2 está festejando los 30 años del lanzamiento de su emblemático disco “The Joshua tree”, del cual lanzó una edición especial el pasado 2 de junio.



La gira de este año “U2 The Joshua tree” comenzará el 1 de julio en Estados Unidos, proseguirá en Europa con dos conciertos en Londres, seguido por presentaciones en Berlín, Roma, Barcelona, Dublín, París, Ámsterdam y Bruselas.