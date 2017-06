Descartan extender eventos

La Expo Agroalimentaria aún no alcanza su tope para requerir extender eventos en diferentes tiempos del año, señaló el director general de Patronato para el Desarrollo Agroalimentario (PDA), Gustavo García Balderas.

Autoridades de la Asociación de Hoteles y Moteles señalaron que se buscaría realizar una exposición de maquinaría de la Expo Agroalimentaria a inicios del año, buscando replicar la asistencia de miles de visitantes interesados en diferentes puntos del año.

“La tendencia de las exposiciones es que se empiecen a hacer en partes cuando lleguen a un tope de capacidad, creo que la Agroalimentaria aún no llega al tope de su capacidad, creo que es un proyecto a futuro que me parece que está bien contemplarlo”, opinó.

García Balderas explicó que el evento, reconocido a nivel Latinoamérica como una de las más grandes y de las más importantes, incluso en el mundo, señaló que lo que se requiere es generar exposiciones para el sector ganadero y pecuario, que pueden ser explotados para generar visitantes y derrama económica en Guanajuato.

“La tendencia a la que se puede llegar de una exposición yo creo que tendría que ser de tipo ganadero o la parte pecuaria, ganadera pecuaria, que no la tenemos y es natural que nosotros no nos estaríamos involucrando en esta parte porque no está en nuestro ámbito de conocimiento pero se podría pensar que se pudiera hacer en otra parte del año”, finalizó.

El director general del PDA indicó que hay otras exposiciones, como la del chile y el tomate que se puede ‘jalar’ para Irapuato, y que pueden generar visitas y sobre todo ganancias para los sectores hotelero y restaurantero.

La Expo Agroalimentaria se realizará del 14 al 17 de noviembre de este año, con la expectativa de reunir a 120 mil visitantes y generar una demanda de 22 millones de dólares, números que se concretaron el año pasado.