Piris se pone 'diva'

La Fiera apenas pudo fichar a cuatro jugadores en el Draft MX, pero de ellos, uno está a punto de caerse, es el caso del lateral derecho, Iván Piris, quien está cómodo con su rol en Monterrey y por lo cual no está seguro de querer emigrar a León .

El futbolista paraguayo fue uno de los fichajes anunciados por León ayer casi a la media noche y llegaría en calidad de préstamo con opción a compra, según anunció el presidente deportivo de Rayados, Duilio Davino.

Fue el representante del jugador, Pedro Aldave, quien señaló que aún no hay nada cerrado: “Va a Europa o se queda en Monterrey”.

“Anoche le dije al presidente de Monterrey (Duilio Davino) que Iván no quería ir de manera temporal al León. Estamos muy agradecidos por el interés, pero él aún tiene dos años más de contrato. Se queda en Monterrey o se irá a Europa”, explicó el empresario.

Aldave manifestó que ve “muy difícil” que se concrete la operación pese al anuncio oficial de las instituciones y fue claro: “Hablé con Iván, valora el interés del León y a (Javier) Torrente lo conoce de Cerro Porteño, pero veo complicado que mueva a toda su familia por un pase temporal”.

“Iván jugó en clubes importantes de Europa. Recién me informaron de esta posibilidad cuando los clubes cerraron. Más allá que va a evaluar esta chance de León, no es un chico de 20 años…”, contó.

Por su parte, el paraguayo Iván Piris declaró para el portal Mediotiempo su intención de jugar en León.

“Sí cómo no. Ya tuve a Javier Torrente como entrenador, en Cerro Porteño estuvimos un tiempo juntos y lo conozco muy bien y él a mí, así que agradezco a él y a la directiva de León el interés, eso siempre es importante para un jugador”, comentó.

“No tengo ninguna incertidumbre, León también es muy buena institución, eso me pone tranquilo y si voy, voy con un entrenador que me conoce, entonces va a ser todo más fácil”, explicó el defensor.

Aunque sabía que en el Régimen de Transferencias cualquier cosa puede pasar, Piris se extrañó de su posible salida de Rayados.

“Me habían avisado eso (que podría ser negociado), pero la verdad que no esperaba salir porque me siento muy cómodo ahí, también en el equipo estoy muy bien con los compañeros, con la afición también y por eso no lo esperaba la verdad. Se dio y veremos qué pasa en estos días”, finalizó el posible nuevo refuerzo de León.