Acusan descuido de áreas verdes

Integrantes de la Comisión de Gestión Ambiental se quejaron del descuido que tienen las áreas verdes en el municipio.

Ayer durante la reunión de la comisión se presentó a los regidores un estudio sobre el total de áreas verdes en la ciudad y éstos señalaron un descuido general.

“Veo mucho abandono en las áreas verdes porque hasta las que están adoptadas (por empresas) tienen un gran deterioro, no estoy nada contenta con el trabajo que se ha hecho”, señaló la regidora Ana María Carpio Mendoza (PAN).

En el estudio que presentaron a marzo de este año se tienen registradas 689 áreas verdes, pero no incluyen camellones. Esto es, que en la ciudad hay alrededor de 3 millones 421 mil 433 metros cuadrados de áreas verdes.

Los ediles pidieron se detalle qué uso tiene cada área.

Anteriormente la dirección de Gestión Ambiental, a través de Parques y Jardines, eran los responsables de verificar el trabajo que realizan las empresas concesionarias del mantenimiento de áreas, ahora lo hace la Dirección de Obra Pública.

“No está siendo eficaz Obra Pública y los particulares concesionados, esto no nos ha venido a favorecer, se ven abandonadas los camellones, hay que ir a la estrategia de la piedra, no del pasto. En el Distribuidor Vial hay pasto donde no tiene qué, vamos a tener agua desperdiciada para tener verde el pasto, nos genera un problema, tenemos que buscar un replanteamiento de estrategia y a quién le debe de tocar”, señaló el regidor Sergio Contreras Guerrero (PVEM).

El director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard señaló que junto con el titular de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, trabajan en una estrategia sobre todo para el riego de las áreas verdes.

“Hemos llegado a un acuerdo, el abasto de agua por los sistemas para poder llevarlos a cabo que es a través de las pipas muncipales, sí se vio reflejado en algunas zonas, la sequía de algunas plantas precisamente por la falta de riego, pero es importante admitir que necesitamos un equipo más grande para el riego de áreas verdes”, dijo el director.

Árboles monumentales... si quedan

La Dirección de Gestión Ambiental planea identificar árboles monumentales.

“Queremos tener cuando mínimo unos 20 árboles monumentales que sean representativos con las características que se necesitan y ser de los únicos municipios que pudieran tener árboles decretados por el Ayuntamiento”, informó el director Ricardo de la Parra, en la reunión con miembros del Ayuntamiento.

Para que un árbol sea considerado monumental se tomará en cuenta longevidad, altura y el lugar emblemático en que se encuentre.

Una imagen de cómo vieron los leoneses durante décadas el lugar, tomada de Google Earth, y otras dos de cómo quedó, después de que la destruyeran: cemento y un crucero con semáforos reemplazarán a la glorieta, en aras de mejorar el tránsito.