Sobresale leonés por estudioso

Kevin Antonio Parra Montiel, de 26 años, actualmente trabaja en Sapal en el Departamento de Alcantarillado, se dedica a dar servicio y mantenimiento y limpieza a las redes sanitarias y pluviales.

Es egresado de Prepa en Línea SEP y es el mejor estudiante leonés del sistema.

Todo empezó en un día laboral cuando en una planta de tratamiento se enteró de esta oportunidad a través de un folleto.

"Prepa en Línea SEP ha sido una experiencia maravillosa y expectante. Durante mi trayecto en Prepa en Línea SEP fue una oportunidad que yo buscaba durante años. Yo no había podido estudiar por situaciones económicas, entonces cuando la SEP me brinda este modelo educativo no dudé en tomarlo", expresó.

“Fue una nueva experiencia basada en la disciplina, determinación y liderazgo. Prepa en línea SEP es una modalidad que les recomiendo tanto a los padres de familia como a los alumnos y a las personas interesadas en ser egresados de preparatoria”, mencionó Parra Montiel.