Corredor Industrial

La primera leonesa.

Hoy BanBajío oficialmente hace su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), convirtiéndose en la primera compañía guanajuatense en ser parte de sus miembros.



Se estrenará con la oferta de más de 259 millones de acciones y espera que el precio por cada título ronde los 29 y 32 pesos, con lo que estaría captando entre 7.9 y 9.08 billones de pesos en el mercado accionario.



El objetivo en el empresario Salvador Oñate comenzó a rondar por su mente desde hace aproximadamente tres años.



Entre los objetivos de la entrada de BanBajío a la BMV es obtener recursos para incrementar sus cartera de crédito, enfocada en el préstamo a empresas, y buscar el aumento de su capitalización.



Entre las firmas con entrada reciente a la BMV podemos recordar a José Cuervo, que salió a Bolsa en el pasado febrero y se convirtió en la segunda más exitosa en la historia de la Bolsa Mexicana de Valores con la colocación de 548.1 millones de acciones y recaudación de 18,635 millones de pesos en su oferta pública inicial.



Un tema que fue durante varios días la principal en los portales de negocios.





Claroscuro.



Contrastes de la vida, mientras Eduardo Tricio Haro, Presidente del Consejo de Administración de la empresa lagunera oficializa su inversión de 30 millones de dólares para una nueva planta en Guatemala para hacer leche, helados y sus derivados, en su nave industrial de Irapuato (una de las más modernas del grupo) las cosas no van nada bien.



La multa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aplicada el pasado 5 de junio, fue de 197 mil 208 pesos por rebasar los límites de descarga de aguas residuales al Río Temascatío, una situación que dicen los enterados, no es nada nuevo, las observaciones comenzaron a realizarse desde el pasado 14 de marzo; sin embargo, en esta ocasión el tema fue más allá de la advertencia.



Bien dicen que el tiempo no perdona y la gente de Lala tiene como plazo para resolver su situación el próximo sábado, y en caso de que el problema continúe, tendría que hacer presencia José Issac González Calderón, delegado de la Profepa en Guanajuato, junto con su equipo para el cierre de la planta.



Nos cuentan que al ver que la cosa iba en serio, la lechera de La Laguna contrató el servicio de Japami para que les ayudara a dar servicio de tratamiento de sus aguas residuales. Habrá que estar pendientes para conocer el desenlace de esta historia.





Para la estadística.



Ayer, en Irapuato se colocó la primera piedra del Hotel Galerías, proyecto en el que Grupo Brisas invertirá 17 millones de dólares. El edificio contará con 138 habitaciones, salón de convenciones para 450 personas, restaurante, business center y hasta su propia plaza comercial.



Walter Bekar Velarde, director corporativo de ventas y mercadotecnia, hizo el anuncio de este proyecto el año pasado, en el Hotel Hacienda Jurica.



La oferta hotelera en Guanajuato de acuerdo al propio ‘gober’ Miguel Márquez Márquez, quien estuvo presente en el evento, es que vienen 66 nuevos hoteles y se sumarán 5 mil 43 habitaciones, para una inversión de 9 mil 500 millones de pesos en el sector hotelero en el estado, durante su administración.





Nuevos rostros.



Ahora que en Ciceg, Apimex, Cicur y Canaive hay nuevos representantes, ayer los directores de estos organismos empresariales se reunieron para agendar una cita para el próximo primero de julio en León, para que cada uno de los presidentes conozca los pormenores generados por medio del Clúster de la Moda y Vestir que llegará su tercer año de ser concebido.



En la reunión pretenden que los empresarios Luis Gerardo González, Daniel Tavares Romero, Ernesto Vega Guillot y Carlos Alberto Díaz, tomen confianza y generen ideas en las que habrán de trabajar en los próximos meses, además de seleccionar al nuevo coordinador del clúster, luego de que Alfonso Rocha López concluyera su presidencia al cargo de la Canaive, por lo que tendrán que nombrar al nuevo capitán del barco.



Entre los objetivos está trabajar en equipo para las nuevas propuestas en diseño y de esta forma ofrecer ideas uniformes al momento de hacer presencia en ferias internacionales.