***MORENA, SIN DIPUTADO



La primera y triste aparición de Morena en el Poder Legislativo de Guanajuato terminó. El diputado local leonés David Alejandro Landeros avisó que ya no está en el partido de López Obrador.



*EL INDEPENDIENTE



En una carta entregada ayer en el Congreso pide que “se me declare diputado independiente”. La realidad es que eso ya es lo de menos, la real decepción ha sido el pobre desempeño del legislador.



*¿Y LA AUDITORÍA?



Landeros siempre fue uno más del bloque panista para votar, ahora ya sin tapujos. Lo que está pendiente son los resultados de la auditoría a los recursos de Morena en el Congreso. No se les olvide.

.............

***IMSS Y EL CCEL



Los capitanes de industria agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial de León, que comanda Gustavo Guraieb, recibieron en su junta mensual al delegado del IMSS en Guanajuato, Sergio Santibáñez. Trascendió que hubo un ánimo colaborativo para cerrar filas en apoyo a la institución. De hecho el principal acuerdo de la cita fue el de mejorar los canales de comunicación entre IMSS-CCEL.



*VOTO DE CONFIANZA



Los empresarios no quitan el dedo del renglón en que hay grandes pendientes en el servicio muchas de las veces rebasado por el número de derechohabientes, pero también reconocieron los avances en la institución y dieron un voto de confianza al Delegado para avanzar en la atención a través de programas como PrevenIMSS, IMSS Digital, Unifila, y el esperado nuevo hospital para León.



*COMPROMISO EMPRESARIAL



De hecho coinciden en que prácticamente no fue una reunión para desahogarse en quejas en contra del servicio médico, el comentario general fue un reconocimiento positivo al trabajo e incluso admitió el sector empresarial que les falta involucrarse y estar más comprometidos en la mejora de la institución.



*HOSPITAL EN ENERO



Sergio Santibáñez les comunicó que el proyecto del nuevo hospital de 250 camas en León está destrabado, ya se rescindió el contrato a la empresa ICA por incumplimiento y le fue asignado a Ingeniería y Control de Proyectos SA para retomar la obra y terminarla en enero de 2018.



*ALTA DEMANDA



En Guanajuato entre el 2012-2017 el número de asegurados creció de 700 mil hasta 900 mil que, sumados a sus familias, significa más de tres millones de derechohabientes que demandan servicios. El Delegado aprovechó para destacar el saneamiento financiero de la institución a nivel nacional, así que si ya no están números rojos tendría que traducirse en más infraestructura en el corredor industrial.



*CAMPAÑA DE APOYO



Un ejemplo de la participación del CCEL con el IMSS Guanajuato es la campaña de donación de sillas-cama que lanzó el instituto a nivel nacional para que los familiares puedan tener un lugar digno que les permita acompañar a sus pacientes, y para cual en lo local se solicitó el respaldo empresarial. En una primera etapa los empresarios donaron 30 aparatos (cuesta dos mil 800 pesos cada uno) y prometen más.

***MORENO VALLE, HOY



El exgobernador poblano aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Rafael Moreno Valle, pisa hoy León. En agenda pública tiene dos eventos: a las 15:00 horas comida con líderes empresariales de Guanajuato, y a las 18:30 horas foro abierto para presentar su libro “La Fuerza del Cambio”.



*MARGARITA TAMBIÉN



Y en una agenda más atrabancada se sabe que otra aspirante azul, Margarita Zavala, estará entre 8 y 9 de la noche en Guanajuato Capital en una callejoneada (aunque su equipo no había girado invitaciones oficiales al evento). Además el viernes por la mañana visita una empresa automotriz en Silao. Tanto Rafael como Margarita traen la espada desenvainada para exigir definir su candidato ¡ya!

***HUMBERTO OPTIMISTA



De visita en Celaya el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade, mostró su optimismo de recuperar la Presidencia de la República en 2018, motivado por el hartazgo ciudadano y las malas decisiones del Gobierno Federal. Eso sí, les dijo que hay que ser autocríticos cuando los panistas desvían el camino.



*LA PUERTA DEL 2018



Asistió a un encuentro con los panistas que forma parte del Taller Líder 2018, organizado por el Comité del PAN en Celaya, y comentó que la baja popularidad del Presidente, los exgobernadores presos y fugados, estados con altos niveles de deuda y baja inversión, el encarecimiento de hidrocarburos y la canasta básica, obliga a los gobiernos del PAN a dar buenos resultados para que se note la diferencia.

***TARIFA DE LA DISCORDIA



En Guanajuato capital está ‘caliente’ el enfrentamiento entre los transportistas y el Gobierno local. Los empresarios presionan hasta donde pueden por un incremento a las tarifas y el Municipio resiste. Ya la Comisión Mixta Tarifaria (que la integran autoridades, transportistas y representantes ciudadanos) acordó una pausa en aprobar el aumento, pero la polémica no va a terminar con eso, va para largo.



*ESTIRA Y AFLOJA



El asunto está en que los transportistas tienen rato exigiendo un aumento hasta de 4 pesos, actualmente la tarifa general es de 5 pesos, con el argumento de que el último ajuste fue en el 2010. El Municipio que gobierna el priísta Edgar Castro puso sobre la mesa un eventual aumento hasta por 2 pesos, pero a condición de cumplir con 16 exigencias para la mejora del servicio público, a lo que no accedieron.



*CÍRCULO VICIOSO



En Guanajuato capital, como en el resto de los municipios, las negociaciones por los incrementos a las tarifas del transporte público se han convertido en una lucha de vencidas y en un círculo vicioso de ‘no hay aumentos porque no mejoran el servicio, y no lo mejoramos porque no tenemos una mejor tarifa’. Lo único cierto es que el servicio de transporte siempre le queda a deber a los que pagan, los usuarios.