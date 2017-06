Culpan a doctora por muerte de delincuente

Redacción

Hacer caso omiso al dolor de un detenido llevó a una doctora de la Central de Policía a ser procesada por el delito de homicidio culposo.



La muerte por la que el Ministerio Público la acusó ante un juez de Oralidad es la de Alejandro Maldonado, golpeado en septiembre del año pasado por cuatro policías municipales que por estos hechos fueron cesados.



El hombre falleció en los separos de la delegación Poniente de Policía.



Hace nueve meses, Manuel Alejandro Jiménez Luna, Óscar Misael Cabrera Escobedo, Ángel Pablo Ramírez y Juan Ricardo Álvarez Lozano fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio en agravio de Alejandro.



Sin embargo, en mayo pasado sus abogados, entre ellos uno de nombre Julio Ledezma, convencieron a un juez de reclasificar el delito a lesiones graves, resolutivo por el que los ex elementos municipales recuperaron la libertad y hoy cumplen con servicio a la comunidad.



El día que fueron liberados, el juez pidió que se iniciara la investigación contra la doctora Wendy Chávez Inocencio para que enfrentara la acusación que el Ministerio Público tenía en su contra.



Luego de que los elementos golpearon al detenido lo llevaron a la delegación Poniente de Policía, donde debía ser atendido por un médico.



La doctora Wendy estaba de turno; recibió a Alejandro pero -según lo revelado por la Fiscalía durante la audiencia que ayer se llevó a cabo- no atendió sus molestias.



Alejandro se quejaba, pero hasta que comenzó con vómito y que estaba en su celda, la doctora solicitó una ambulancia.



“Las lesiones que recibió no fueron graves, sino las mismas ocasionaron la muerte por no ser atendidas; la víctima era alcohólico crónico y generó cirrosis, la cual impide coagular la sangre de manera eficiente y ante cualquier herida o golpe comienza a desangrarse”, argumentó una de las partes en mayo durante la liberación de los ex policías.



Ayer en una audiencia que tuvo duración de 10 horas y 11 minutos, el Ministerio Público sostuvo su señalamiento contra la doctora.



Uno de sus defensores, Julio Ledezma, debatió cada argumento de la Fiscalía, pero finalmente y después de un receso de tres horas, el juez decretó que sí hubo responsabilidad por parte de la doctora.



Fue vinculada a proceso, pero lo llevará en libertad, por lo que está obligada a acudir a firmar cada mes y no podrá ejercer su profesión por el tiempo que dure la investigación en su contra.



Por cuatro meses estará alejada de la medicina y de manera puntual debe acudir al Cereso a firmar.



Este tiempo será aprovechado tanto por el Ministerio Público como la defensa de Wendy para aportar más pruebas.