Soy Testigo

Lo ves extraño, se arregla, se baña más seguido, ¡ah! y te llama la atención el que ahora diario se pone loción… ¡cuidado!, atenta, y ¿cuando se baña canta en la regadera?, bueno, analicemos más a fondo el cambio de su conducta, ¿lo notas o lo sientes ausente en sus pensamientos?, y directamente contigo ¿cómo se está portando?, ¿te tiene más paciencia?, ¿te considera más?, ¿ te evita?



¿Dentro de ti el miedo ha despertado, y empiezas a sospechar? Algo te grita y algo te anuncia una pronta batalla. ¡alerta! te estás enfrentando a la posibilidad de descubrir hechos que deberás manejar controlando tus emociones y tus sentimientos.



Tus mecanismos de defensa te protegen ante la inminente verdad, esas actitudes extremas que notas en su comportamiento diario te llevan a dudar sobre qué está pasando con el hombre que amas.



En tu desesperación, le comentas a tu pareja sobre tus dudas, sobre tus sospechas. Como es lógico, él lo niega y te jura y te jura que te ama, que eres la única, que eres la mejor.



A pesar de sus juramentos tú te das cuenta que ahora está cuidando sus alimentos y está haciendo ejercicio diario.



Te sientes angustiada, desesperada y no sabes qué hacer. Lamentablemente, la guerra entre ustedes dos empieza.



Los hechos continúan. Llega tarde a casa, rara vez come en familia, las pocas horas de convivencia familiar prefiere aislarse o vivir al pendiente de su whatsapp, te miente y tú lo sorprendes en sus mentiras, no sabes con quién anda, ni dónde está y esto te lleva a discutir y a pelear y a él a mentir una y otra vez.



Te miente porque oculta lo que pasa, el secreto le da control y seguridad y la adrenalina lo hace más atractivo. Últimamente el teléfono de casa suena y suena y una vez que contestas, cuelgan.



¡Prepárate para el torbellino de emociones que vas a sentir!. Planea cómo debes reaccionar, visualiza el momento para que te sea menos doloroso, no te precipites. ¡Mantén la calma!



Pasarás uno de los peores momentos de tu vida. Obsesivamente te enojarás, te deprimirás, llorarás, te llenarás de odio, ansiedad, asombro, frustración, aislamiento y baja autoestima; te sentirás sola e incomprendida, las opiniones de los demás te confundirán y te juzgarán.



Y entonces llega a tu mente una lluvia de acontecimientos que has vivido y que nunca quisiste ver. Y no los veías porque te confundiste queriendo creer que ese hombre que muchos años atrás apostó por ti, siempre sería tuyo, como si fuera de tu propiedad y te olvidaste de alimentar la relación.



Recuerda y pon clara la verdad y las consecuencias de haberte olvidado de ti misma y de él, de tu hombre, pregúntate como te sientes y qué quieres hacer.



Pero primero date tu tiempo, analiza las cosas. ¿Cuánto tiempo le dedicabas a él?, ¿cómo era la convivencia que le ofrecías?, ¿cuántas veces le decías que te dolía la cabeza, que ya no tenías ganas, que estabas cansada y te hacías la dormida? Y contéstate qué tanto interés le ponías a lo que te platicaba?



Y ¿tienes conciencia de cuánto tiempo pasas en el teléfono con esta y aquella amiga, mientras él y tus hijos esperan a que tengas tiempo para ellos?



Y a ti misma ¿por qué te abandonaste?, ¿dónde está tu proyecto de vida?, ¿de que nutrías tu convivencia familiar?



Haz un análisis profundo y te darás cuenta de que tanto él como tú son responsables de esta distancia, del desamor y de la falta de entrega entre los dos.



¡Si!, lo más probable es que tus sospechas sean ciertas. ¡Vamos!, ¡enfrenta tu dolor!, hasta donde puedas cuida tu actitud, no entres al chantaje, acepta las responsabilidades de lo que tu falta de entrega ha propiciado, pregúntate no por qué te pasó a ti sino para qué.



Evita las conductas extremas y mientras no estés en equilibrio emocional, no tomes decisiones importantes, deja tus viejas costumbres, vuelve dinámica tu vida.



Sana tu mente y tu corazón, haz a un lado las relacione destructivas, piensa en tus hijos, no pienses en venganzas, olvida los malos sentimientos. Ten presente que mañana será otra oportunidad para todo lo que tú quieras.

