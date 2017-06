Aseguran que asesinato de policías fue por represalias

El síndico Luis Ernesto Ayala Torres consideró que el asesinato de los policías fue una represalia al trabajo que desempeña la corporación.



Pero insistió en que el desánimo de muchos elementos es a causa de la reincidencia de delincuentes y que las autoridades no los encierren.



“No quisiera yo verlo como una amenaza pero es un hecho que debemos observar, la Policía ha dado resultados, desgraciadamente en muchas ocasiones delincuentes han sido liberados por los ministerios y jueces y eso pesa en el ánimo de la corporación”, mencionó.



Contó que en la comisión de Seguridad han coincidido en tratar el tema de las amenazas que reciben los policías y compartió la necesidad de ver por su protección.



“Los policías todos los días reciben amenazas porque, lo hemos comentado en la Mesa de Seguridad, cuando detienen a gente vinculada es que vienen las amenazas pero no al grado del atentado de ayer”.





Provocan resultados reacciones: Alcalde

El presidente municipal Héctor López Santillana aseguró que el asesinato de los elementos de Seguridad refuerza el compromiso para combatir la inseguridad.



“Estas situaciones no nos intimidan, por el contrario son situaciones lamentables pero que refuerzan nuestro compromiso. La labor que hacemos siempre está expuesta a reacciones de diferente tipo, más allá de las amenazas, refrendamos nuestro compromiso”, manifestó .



De acuerdo al Alcalde, hasta ayer no había indicios sobre la razón por la cuál fueron atacados los agentes, pero aseguró que se buscará mejorar la situación en la que prestan el servicio.



“Cuentan con todo el respaldo personal y del Ayuntamiento y estaremos viendo cómo fortalecer su trabajo, la labor que estamos haciendo cuando se dan ciertos resultados genera reacciones pero estoy seguro del compromiso de estos oficiales de salvaguardar la seguridad, puedo decir públicamente que nuestros elementos están en la mejor disposición de refrendar el compromiso”, añadió.



Lamentó que aunque mucha gente está interesada en ser policía, no todos consiguen establecerse.



“La permanencia es preocupante que no pasan las pruebas de control, la permanencia de propios elementos que ponemos a disposición a través de (la Comisión de) Honor y Justicia, no es un tema de flujo de ingreso sino de permanencia”, señaló.



Al ser cuestionado sobre la depuración total de la corporación, López Santillana lamentó no poder afirmar que está limpia de malos elementos, pero aseguró que la mayoría son buenos.



También, aunque no detalló de qué forma, ofreció que se apoyará a la familia de los agentes fallecidos.