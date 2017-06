Reta Moreno Valle a AMLO

Rafael Moreno Valle, ex Gobernador de Puebla, aseguró que puede ganarle a Andrés Manuel López Obrador en la contienda electoral de 2018.

“Siempre ha perdido las elecciones. En 2006 fui candidato a senador y todos los estados alrededor de Puebla los ganó López Obrador, pero Puebla lo ganamos", recordó durante su visita a León para presentar su libro “La Fuerza del Cambio”.

"A mi que no me digan que no se le puede ganar, porque le hemos ganado y acaba de perder una vez más en el Estado de México, cuando todo parece que va a ganar, sale su verdadero yo y muestra lo que es”, criticó el panista.

Aunque indicó que de llegar a competir y ser el candidato de su partido por la presidencia, sumaría al PRD para que le aporten ideas, así como otros ciudadanos sin partido.

Rafael Moreno Valle aprovechó para recordar a sus correlegionarios que el partido necesita unidad.

Señaló que si las elecciones de 2018 hubieran sido el domingo pasado su partido hubiera sido la tercera fuerza electoral.

“Me quedo con la imagen de unidad, soy frío hay que ver los números, vale la pena que sumen. Qué hubiera pasado sí la elección hubiera sido el domingo, el PAN hubiera sido la tercera fuerza electoral.

"El PAN debe estar unido, debemos reconocer que no se puede ser juez y parte, se trata de discutir con seriedad y objetividad y construir un proyecto de cambio para México”, señaló a su llegada a Poliforum.

Sobre si hubo o no una discusión con Margarita Zavala y Ricardo Anaya en un mitin en Coahuila, negó el conflicto que contó, se trató únicamente de logística sobre el lugar que iban a ocupar en el escenario.

Pero sí invitó a que se comparen las trayectorias políticas y elecciones ganadas.

“No voy a hablar mal de mis compañeros y compañeras de partido, invito a que leas el libro, que compares trayectorias, que compares experiencias, ver cuántas elecciones a ganado cada quien y cuál es la preparación académica, mi respeto a todos, pero habrá que comparar perfiles y tomar la decisión en su momento” , recalcó el ex gobernador de Puebla.

Aunque dijo no adelantarse, destacó que Guanajuato seguirá siendo un estado importante y definitorio para los resultados en 2018.

“Es un bastión del PAN que en el 2018 va a jugar un papel importante, no debe darse solo a nivel de cada municipio, debemos buscar a los candidatos más competitivos para poder lograr el cambio en el 2018".

En la sala de Poliforum no solo hubo políticos, también unos 200 invitados del partido.

Los asistentes que venían de Santa Rosa de Lima y Santa Ana del Conde en su mayoría, llegaron en camiones contratados por el partido para asistir al evento.

A su llegada se les regaló un ejemplar del panista, así como folletos.

Se reúne con empresarios

Previo a la presentación de su libro, el ex mandatario se reunió con empresarios guanajuatenses para hablar sobre su libro y experiencia al frente del gobierno.

Entre los asistentes, estuvo el líder empresarial Gustavo Guraieb Ranth, quien le preguntó sobre la estrategia que siguieron en Puebla contra la inseguridad.

El anfitrión del evento fue el diputado federal Miguel Ángel Salim y también estuvieron el senador Fernando Torres Graciano, el presidente del Congreso Local, Alejandro Navarro, y el exdiputado federal Luis Alberto Villarreal.

Incluso el actor celayense Eric del Castillo y dirigentes empresariales estuvieron como René Solano, de Canacintra; Marisol Ruenes, de AMMJE León; y Gabino Fernández, de la Canaco.