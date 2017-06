Ahora pide Margarita comisión para definir ruta de PAN

Al iniciar una nueva gira por el País, Margarita Zavala urgió a que haya convocatoria de la Comisión Permanente del PAN para analizar resultados de 2017 y definir la ruta para la elección presidencial del próximo año.



Zavala pidió que el presidente y secretario general del partido, Ricardo Anaya y Damián Zepeda, definan la fecha para que se genere ese debate en la Comisión Permanente.



La aspirante presidencial sostuvo que se dedicará de lleno a su gira y estará a la espera de ser citada.



Luego de la lluvia de críticas internas por urgir a que se defina al candidato de Acción Nacional a la Presidencia de la República, Zavala afirmó que ya no hablará más que del futuro del País y que el PAN tiene su dinámica para la toma de decisiones.



Zavala desestimó que haya hecho un ultimátum para la definición del candidato o que pretenda adelantar los tiempos internos.



"No propongo método. Más allá de que se defina candidato, lo que necesitamos es una reunión de la Comisión Permanente que nos permita analizar cómo vamos a enfrentar el 2018, a partir del 2017 por la inequidad de la contienda y lo sucedido en Coahuila", dijo en entrevista.



"Eso nos obliga a reunirnos con carácter de urgencia".



Manifestó que al cuestionar los resultados electorales lo que quiso hacer fue remarcar la urgencia de que haya un análisis sin autocomplacencias.



Margarita Zavala inició hoy una gira nacional de 31 días, donde abarcará 45 de las ciudades mas importantes del País, en un recorrido de 18 mil kilómetros.



Hoy acudirá de nuevo a Coahuila y luego irá a Querétaro y Guanajuato.



La esposa del ex Presidente Felipe Calderón utilizará un autobús para sus traslados y eventualmente avión comercial.



La gira es financiada con recursos privados, recaudados por medio de la asociación Dignificación de la Política, presidida por el ex Gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán.



La organización de la gira la realiza la agrupación Yo con México.