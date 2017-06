Buscan alianza de izquierda para 2018

Luego de que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que el PRI está listo para construir el proyecto que mantenga al priísmo en el gobierno federal, la lideresa nacional del PRD, Alejandra Barrales, respondió que eso está por verse porque el sol azteca no irá sólo en las presidenciales y buscará todos los medios para cerrarle la puerta al PRI en 2018.



La estrategia del perredismo será buscar primero la unidad de la izquierda con Morena; sin embargo, de no llegar a un acuerdo, recurrirán a un frente amplio ciudadano con el PAN. En conferencia de prensa donde dio un balance de las elecciones del pasado 4 de junio, la presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lanzó un llamado a Morena y los demás partidos de izquierda a crear un frente amplio ciudadano para que el PRI no repita en el gobierno en el próximo año.



"Ese tema está por verse, en el PRD vamos a trabajar con todos los medios a nuestro alcance para tratar que este mensaje fuerte de la ciudadanía sea escuchado, sobre todo después de la elección, sobre todo en el Estado de México, en donde la oposición fragmentada facilita en gran medida se dé una elección de Estado.



"Le hacemos ese llamado a Morena para que revisemos los resultados que tuvimos en el Estado de México y que esa sea la lección que tomemos todos, que tomemos ambos, que privilegiemos el interés de nuestro país, que dejemos de lado protagonismos, que dejemos de lado desencuentros que pudieran haber existido y abramos la posibilidad de ese encuentro", expresó.



Barrales afirmó que en las elecciones del pasado 4 de junio, el PRI perdió casi 2 millones de votos y los únicos partidos que subieron en número de votantes fueron Morena y el PRD.



EL UNIVERSAL publicó este miércoles una entrevista con el secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien aseguró que el PRI ganó las elecciones del Estado de México y ahora está preparado para construir el proyecto que buscará mantener al priísmo al frente del gobierno en 2018.



La presidenta nacional del sol azteca sostuvo que para su partido el escenario ideal sería encontrar condiciones para ir en unidad con la izquierda.



"La izquierda ha crecido en el país y tiene condiciones para ir por esa batalla, pero necesitamos que los otros tengan la misma coincidencia y esa misma voluntad", indicó.



Declaró: "El PAN sigue siendo un partido de oposición y entendemos la coincidencia de trabajar para sacar al PRI. Todavía falta tiempo para tomar esas definiciones".



Sentenció que en 2018 ninguna fuerza política sola va a poder ganar la Presidencia de la República y mucho menos lograr la transformación del país.



La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga, coincidió en que una cosa es segura: "La única certeza es el que PRD no irá solo en 2018".



No bajar la guardia: PRI. Por separado, diputados y senadores del PRI coincidieron con el secretario de Educación Aurelio Nuño. Dijeron que después del triunfo electoral en el Estado de México, el Revolucionario Institucional está listo para los comicios presidenciales de 2018, pero advirtieron que no deben bajar la guardia.



El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho dijo que son un partido maduro y fuerte, que debe aprender las lecciones de este proceso y una de ellas es acrecentar su unidad, sumarle acercar más ciudadanía al partido y ubicarse entre las preferencias de los ciudadanos.



Dijo que uno de los retos de su próxima Asamblea Nacional será construir el proyecto de país de cara a los comicios de 2018.



El senador Enrique Burgos coincidió con sus compañeros al señalar que el tricolor está listo, pero eso "no quiere decir que la tarea esté agotada porque se tiene que seguir trabajando intensamente de la mano de la ciudadanía. No podemos decir: ‘Con lo que traemos ganamos’. No se puede bajar la guardia, ahora hay que intensificarla".



El diputado Jesús Zambrano (PRD) lamentó que los priístas sean optimistas cuando no hay razones.



El senador Miguel Ángel Chico Herrera (PRI) coincidió con Nuño en que el del Estado de México fue "un triunfo muy importante para nosotros y para lo que viene".